De Ligt: "Deshalb bin ich relativ ruhig"

Matthijs de Ligt (24) ist noch ohne Einsatzminute bei der EM. Nun sprach der Bayern-Profi über seine Situation.

Ein bisschen seltsam muss Matthijs de Ligt sich schon fühlen angesichts dessen, was gerade so bei ihm passiert. Oder eben auch nicht passiert. Trotz einer guten Rückrunde beim FC Bayern ist der Innenverteidiger ein möglicher Verkaufskandidat, sitzt bei der niederländischen Mannschaft derzeit nur auf der Bank und blieb im bisherigen Turnierverlauf noch ohne Einsatz.

"Es ist ein Fehlstart", räumte de Ligt selbst im Gespräch mit der niederländischen Zeitung AD ein. "Ich hatte das Gefühl, dass ich gut in Form bin, das habe ich in der zweiten Saisonhälfte bei Bayern gezeigt. Das hätte ich hier gerne fortgesetzt."

Stattdessen setzte Bondscoach Ronald Koeman beim 2:1-Auftaktsieg gegen Polen in der Dreierkette auf Stefan de Vrij (Inter) und Nathan Aké (ManCity) neben Kapitän Virgil van Dijk (Liverpool). Beim darauffolgenden 0:0 gegen Vize-Weltmeister Frankreich bildeten van Dijk und de Vrij das Innenverteidiger-Duo einer Viererkette, flankiert von Denzel Dumfries (Inter) und Aké. Erster Einwechselspieler war zuletzt der Ex-Wolfsburger Micky van de Ven (Tottenham).

De Ligt will vorbereitet sein, wenn sein Moment bei der EM kommt

"Der Konkurrenzkampf in der Abwehr ist groß", weiß de Ligt, anders kennt er aus seinen bisher zwei Jahren beim FC Bayern nicht. "Ich habe in meiner Karriere gelernt, dass der Beginn eines Turniers oder einer Saison zwar Spaß macht, aber vor allem das Ende zählt. Deshalb bin ich relativ ruhig."

In München hatte sich der 24-Jährige zu Saisonbeginn hinter Dayot Upamecano und dem frisch aus Neapel geholten Min-Jae Kim anstellen müssen, sich trotz mehrerer Verletzungsrückschläge am Ende aber behauptet und mit Winter-Neuzugang Eric Dier ein sattelfestes Duo gebildet. Während Upamecano und Kim haarsträubende Fehler aneinanderreihten, sammelten de Ligt und Dier gerade in der Königsklasse Pluspunkte.

Besonders schwer wog daher de Ligts Ausfall im Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid (2:2), als ihn eine Knieverletzung bremste und Ersatz Kim zweimal böse patzte. Vorbereitet sein will de Ligt deshalb, wenn sein Moment bei der EM kommt. "Ich habe das Gefühl, dass in diesem Turnier etwas passieren wird, das es mir ermöglicht, noch wichtig zu sein."