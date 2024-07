De la Fuentes Vorschlag: "Die Verlängerung könnte man abschaffen"

Spanien warf Deutschland in der Verlängerung aus dem Turnier. Coach Luis de la Fuente ist trotzdem kein Freund der zusätzlichen Spielzeit. Ginge es nach Spaniens Trainer, wäre die Partie direkt ins Elfmeterschießen gegangen.

Eine spektakuläre Szene, die es so nie gegeben hätte: Mikel Merino trifft in der Verlängerung gegen das DFB-Team. IMAGO/MIS

Die Kraft fehlte Lionel Messi sicherlich nicht, als er sich beim Elfmeterschießen im Viertelfinale der Copa America für einen - missglückten - Lupfer in die Mitte entschied. Schließlich waren erst 90 Minuten gespielt, und nicht 120 - in dem Turnier gibt es erst im Finale eine Verlängerung. In den Runden zuvor folgt bei einem Unentschieden nach der regulären Spielzeit gleich ein Elfmeterschießen.

Keine so schlechte Idee, findet Luis de la Fuente. Der spanische Coach ist kein Fan der Verlängerung, wie er vor dem Halbfinale gegen Frankreich erklärte. "Bei so einem Turnier wie der EM, die so viel fordert, könnte man vielleicht die Verlängerung abschaffen", sagte der 63-Jährige. "Vielleicht nicht in einem Halbfinale oder einem Finale, aber vielleicht in den vorherigen Runden."

Weniger statt mehr Fußball? Das klingt in Zeiten einer EM mit inzwischen 24 Mannschaften, einer WM 2026 mit erstmals 48 Teams sowie einer aufgeblähten Champions League 2024/25 (36 statt 32 Teilnehmer) wie ein Anachronismus.

De la Fuente sieht aber auch die Vorteile, ganz im Sinne von: Weniger ist manchmal mehr. Viele belastete Spieler, die am Limit seien, könnten entlastet werden, gibt er zu bedenken. "Das würde auch der Show helfen, denn die Spieler wären viel frischer und würden die späteren Runden in einem frischeren Zustand absolvieren."

Fünf EM-Spiele waren nach 90 Minuten nicht vorbei

Bei der EURO 2024 gingen zwei Achtelfinalspiele in die Verlängerung. England bezwang dabei die Slowakei mit 2:1, Portugal setzte sich gegen Slowenien im Elfmeterschießen durch. In der Runde der letzten Acht waren drei von vier Spielen nicht nach der regulären Spielzeit entschieden, darunter auch das Duell der DFB-Elf gegen Spanien (1:2 n.V.). Lediglich die Niederlande setzen sich gegen die Türkei nach 90 Minuten mit 2:1 durch.