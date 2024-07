De la Fuente: "Wir sind ein Team, dem man gerne zuschaut"

Mit Spanien und Frankreich treffen im ersten EM-Halbfinale zwei echte Schwergewichte aufeinander. Coach Luis de la Fuente weiß um die Stärke der Franzosen, hat mit seinem Team aber einen genauen Plan.

Will mit seinem Team ins Finale: Luis de la Fuente. UEFA via Getty Images

"Das ist eine fantastische Gelegenheit. Wir haben es bisher sehr gut gemacht. Dieses Spiel könnte, wie gegen Deutschland, wie ein Finale werden, beide Mannschaften sind unglaublich. Kleinigkeiten werden das Spiel entscheiden", sagte Spaniens Trainer Luis de la Fuente am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Halbfinale gegen Frankreich (Dienstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker).

Nach den bisher gezeigten Leistungen sind die Spanier vielleicht etwas favorisiert. Allerdings haben die Franzosen eine unglaubliche Qualität und stehen defensiv bisher sehr sicher. "Wir spielen gegen einen unglaublichen Gegner. Das ist ein Team mit großem Potential. Sie haben Weltklasse-Spieler", so der Coach der Iberer, der hinterherschob: "Frankreich ist eines der physischsten Teams des Turniers, aber wir wissen, wie wir gegen sie spielen müssen."

Der Respekt vor dem Gegner ist groß. Der Glaube an die eigene Stärke natürlich auch, das macht Spaniens Mittelfeldmann Rodri klar: "Wir haben keine Angst. Wir sind hier, um das Turnier zu gewinnen. Wir wissen, was wir gegen solche Gegner tun müssen - und das werden wir auch tun."

Trio fehlt - Großes Lob für Mbappé

Viel zu den Runden davor ändern müssen die Spanier nicht, denn bisher haben die Iberer tollen Fußball gespielt. "Wir sind ein Team, dem man gerne zuschaut, aber am Ende kommt es darauf an zu gewinnen - noch mehr natürlich in dieser Phase. Wir wollen schönen, aber auch effizienten Fußball spielen", gibt de la Fuente vor.

Was der Coach natürlich auch weiß, ist, dass es gilt, Kylian Mbappé auszuschalten. Es ist bisher nicht wirklich die EM des Superstars, der sich im ersten Spiel die Nase brach und bisher nur einen Treffer per Elfmeter erzielte. "Spieler wie er sind unberechenbar. Kylian Mbappé bei 50 Prozent ist wie viele andere Spieler bei 100 Prozent. Spieler wie er können ein Spiel in jedem Moment entschieden. Er ist genial, ein Weltklasse-Spieler", gerät der spanische Coach regelrecht ins Schwärmen.

Einen Spieler wie Mbappé gilt es im Verbund auszuschalten. Nicht dabei mithelfen können Dani Carvajal (Gelb-Rot-Sperre) und Robin Le Normand (Gelbsperre). Ebenfalls ausfallen wird Pedri, für den die EM nach einem Duell mit Toni Kroos gelaufen ist. Alle drei standen gegen Deutschland in der Startelf, sie dürften von Jesus Navas, Nacho und Dani Olmo, der mit Tor und Vorlage gegen die DFB-Elf Spieler des Spiels wurde, ersetzt werden.