De la Fuente beerbt Luis Enrique als spanischer Nationaltrainer

Luis Enrique ist nicht mehr Nationalcoach Spaniens. Das gab der spanische Verband am Donnerstag bekannt. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Der RFEF dankte Luis Enrique und seinem Trainerstab für die Arbeit in den letzten Jahren. "Sowohl Präsident Luis Rubiales als auch Sportdirektor José Francisco Molina haben dem Trainer diese Entscheidung mitgeteilt", hieß es weiter. Der auslaufende Vertrag wird somit nicht verlängert.

Nachfolger wird der Trainer der U 21, Luis de la Fuente. Der 61-Jährige, der schon seit 2013 für den Verband Nachwuchs-Auswahlen betreut, muss noch offiziell von den Gremien bestätigt werden. Dann soll er im März bei den Qualifikationsspielen für die EURO 2024 in Deutschland gegen Norwegen und Schottland seine ersten Auftritte in neuer Funktion haben. De la Fuente hatte den spanischen Nachwuchs 2019 in Italien nach einem 2:1-Sieg im Endspiel gegen Deutschland zum U-21-Europameister gekürt. Zudem holte er bei den Olympischen Spielen in Tokio Silber mit seiner Mannschaft, die das Finale erst nach Verlängerung gegen Brasilien verlor.

Luis Enrique übernahm für WM-Aus die Verantwortung

Spanien hatte in der deutschen Gruppe E den zweiten Platz erreicht und war dann im Achtelfinale im Elfmeterschießen an Marokko gescheitert. Luis Enrique ließ daraufhin zunächst offen, ob er als Trainer weitermacht.

Der 52-Jährige hatte auf einen sehr jungen Kader gesetzt und dafür auch Kritik einstecken müssen. Unter anderem hatte er auch auf Sergio Ramos verzichtet. Das WM-Aus hatte er auf seine Kappe genommen und erklärt: "Ich bin stolz auf alle meine Spieler, ich kann sie nur loben und ich würde dieselben Spieler auch wieder für das Elfmeterschießen auswählen."

Der gebürtige Asturier hatte das Traineramt im Jahr 2018 von Fernando Hierro übernommen, es folgte ein schwerer Schicksalsschlag. Enriques Tochter erkrankte an Knochenkrebs, weswegen er im Juni 2019 sein Amt zur Verfügung stellte. Zwei Monate später verstarb sie, im November 2019 kehrte er schließlich als Nationalcoach der Seleccion zurück.

Bei der darauf folgenden EM zog Spanien unter Luis Enrique ins Halbfinale ein, im Elfmeterschießen war "La Roja" dem späteren Europameister Italien unterlegen.

Als Coach des FC Barcelona, für den er als Aktiver 207 Spiele bestritt, feierte Luis Enrique hingegen einige Titel. 2015 gewann Barça mit ihm das Triple, im Sommer 2017 trat er mit insgesamt neun Titeln im Gepäck zurück.