De Jong neuer Chef beim niederländischen Verband

Der niederländische Verband hat einen neuen Sportchef. Der ehemalige Bundesliga-Spieler Nigel de Jong hat übernommen, wie am Mittwoch bekannt wurde.

Somit tritt de Jong die Nachfolge von Nico-Jan Hoogma an, der seinen im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängert hatte.

Der 38-Jährige ist in Deutschland bestens bekannt, denn zwischen 2006 und 2008 spielte er für den HSV und machte dort 92 Spiele (fünf Tore). Später war er auch noch für Mainz am Ball, machte dort in der Saison 2017/18 zwölf Spiele (ein Tor). Außerdem kennt man den bissigen Mittelfeldspieler unter anderem aus seiner Zeit bei Manchester City (2009 bis 2012) oder der AC Mailand (2012 bis 2016).

De Jong gab als Ziel aus, sowohl den Spitzenfußball bei den Männern als auch bei den Frauen verbessern zu wollen. "Die Niederlande haben immer den Ehrgeiz, zur absoluten Weltspitze zu gehören. Das vorhandene Talent und die Geschichte rechtfertigen diesen Ehrgeiz."

Bei der WM in Katar war Oranje zuletzt im Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen den späteren Weltmeister Argentinien ausgeschieden.