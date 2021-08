De Grasse läuft über 200 Meter zu Gold - Lyles wird Dritter

Das Podest kannte Andre De Grasse aus den letzten Jahren schon gut, über die 200 Meter in Tokio stand der Kanadier nun erstmals ganz oben.

Endlich ein großer Titel - in Landesrekord: Andre De Grasse. Getty Images

Bronze hatte der 26-Jährige erst vor wenigen Tagen über die 100 Meter geholt, über die 200 Meter war es 2016 in Rio zumindest Silber - weil Gold an den großen Mann ging, der inzwischen nicht mehr aktiv ist: Usain Bolt.

Der Jamaikaner hat nach dem Italiener Lamont Marcell Jacobs, der über die 100 Meter triumphiert hatte (über die doppelte Distanz aber nicht antrat), in De Grasse einen zweiten Nachfolger gefunden, der in seiner eigentlichen Paradedisziplin am Mittwochabend (Ortszeit) als Erster über die Ziellinie lief.

Der Kanadier gewann Gold in starken 19,62 Sekunden (Landesrekord) und hielt die US-Amerikaner Kenneth Bednarek (19,68), Noah Lyles (19,74) und Erriyon Knighton (19,93) auf Distanz. Für De Grasse war es der erste große Titel.