De Bruyne von Gegner Wales gelangweilt

Kevin De Bruyne hat bei Belgiens 2:1-Sieg über Wales glänzen, diesen aber wohl nicht so richtig genießen können.

Braucht mehr Abwechslung: Kevin De Bruyne. BELGA MAG/AFP via Getty Images

Ein Tor zum 1:0 in der 10. Minute, eine Vorlage zum 2:0 in der 37. Minute - und damit war die Sache eigentlich schon geregelt: Kevin De Bruyne, der Dreh- und Angelpunkt beim verdienten 2:1.

An Belgiens Heimsieg über Wales in der Nations League konnte auch der Anschlusstreffer durch Kieffer Moore nichts mehr ändern, De Bruyne und Co. durften weitestgehend zufrieden sein. Das war das Mittelfeld-Ass von Manchester City (92 Länderspiele) allerdings nicht.

Zehn Jahre, neun Spiele

Gegenüber "The Telegraph" verlieh der 31-Jährige seinem Frust über den Spielplan der Roten Teufel Ausdruck. Es langweile ihn, "immer gegen die gleichen Teams" zu spielen - "ich glaube, ich habe meine halbe Länderspielkarriere gegen Wales absolviert", klagte De Bruyne. In der Tat fand diese Begegnung allein in den vergangenen zehn Jahren neunmal statt.

Am Sonntag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) dürfte der Matchwinner eines Spiels, auf das er kaum Lust gehabt hatte, dafür umso motivierter sein: Im letzten Pflichtspiel vor der WM treten die Belgier zum Nachbarschaftsduell in den Niederlanden an.