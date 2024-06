De Bruyne nach Saudi-Arabien? "Das sind Gespräche, die wir zunehmend führen"

Einer der größten Namen des europäischen Fußballs biegt in den letzten Part seiner Karriere ein. Endet sie in Saudi-Arabien? Für Kevin De Bruyne ist das eine Option.

Könnte in seine letzte Saison in Europa gehen: Kevin de Bruyne. IMAGO/Belga

Rund drei Wochen vor seinem 33. Geburtstag, gut zwölf Monate vor seinem Vertragsende bei Manchester City, hat Kevin De Bruyne Klartext gesprochen. Sein gemeinsam mit Romelu Lukaku geführtes Interview bei der belgischen Tageszeitung Het Laatste Nieuws hinterließ sogleich Eindruck. Des Themas Saudi-Arabien wegen.

Der Mittelfeldspieler, der mit den Skyblues 2023 das Triple gewonnen hatte und zuletzt die vierte englische Meisterschaft in Folge feierte - ein Novum -, gab kurz vor der EM offen zu, sich mit einem Wechsel in die enorm lukrative Wüste zu befassen.

"Mein Vertrag läuft noch ein Jahr, also muss ich darüber nachdenken, was passieren könnte", meinte De Bruyne grundsätzlich nach einer Saison, von der er große Teile verletzt verpasst hatte. Von 38 möglichen Ligaspielen absolvierte der Belgier nur 18. "Das sind Gespräche, die wir zunehmend führen", so der ehemalige Bremer und Wolfsburger. Also vor allem seine Frau und er.

"Wenn ich dort zwei Jahre spiele ..."

"Für Michele ist ein exotisches Abenteuer in Ordnung", meinte De Bruyne in Bezug auf die finanziell extrem ansprechende Saudi Professional League, in die es längst auch diverse Granden des Weltfußballs gezogen hat. Cristiano Ronaldo und Neymar etwa. Wobei man diesen Spielern dann nachsagt, sich durch den Wechsel in den Wüstenstaat von der großen Karriere verabschiedet zu haben.

"In meinem Alter muss man für alles offen sein", sagte De Bruyne dazu, der auf Vereinsebene eigentlich alles erreicht hat. "Unglaubliche Geldbeträge gegen Ende meiner Karriere" beschäftigen den Weltklassespieler. "Wenn ich dort zwei Jahre spiele, kann ich unglaublich viel Geld verdienen. Bisher musste ich 15 Jahre spielen und erreiche diesen Betrag vielleicht trotzdem nicht", grübelte der 99-malige belgische Nationalspieler.

Zu Saisonbeginn 2025/26, die erste Spielzeit nach dem Ende seines aktuellen Vertrags, wäre De Bruyne gerade 34 Jahre alt.