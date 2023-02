De Bruyne fehlt ManCity in Leipzig

Manchester City muss in Leipzig auf einige Stammspieler verzichten. Besonders bitter für den englischen Meister: Kevin De Bruyne kann nicht spielen.

Am Dienstagnachmittag nominierte ManCity-Coach Pep Guardiola seinen 22 Mann umfassenden Kader für das Gastspiel in Leipzig. Der Name von De Bruyne fehlte allerdings auf der Liste. Der Belgier musste beim 1:1 der Citizens am vergangenen Samstag bei Nottingham Forest in der 88. Minute ausgewechselt werden und konnte am Dienstag nicht am Abschlusstraining teilnehmen. Um welche Art Verletzung es sich handelt, teilte der englische Meister nicht mit.

Nach Einschätzung von Rose ist dies ein gravierender Rückschlag für den englischen Meister. "De Bruyne ist bei diesen ganzen Weltklasse-Spielern nochmal weltklassse-weltklasse. Über ihn läuft sehr viel", sagte der 46-Jährige.

Laporte und Stones ebenfalls nicht mit dabei - Perrone erstmals im Kader

Doch De Bruyne ist nicht der einzige Ausfall, mit dem Guardiola umgehen muss. Denn in der Verteidigung können sowohl Aymeric Laporte als auch John Stones (Oberschenkelverletzung) nicht mitwirken. Damit fallen gleich drei Leistungsträger aus. Im Mittelfeld könnte Ryiyad Mahrez beginnen, Alternativen für die Defensive sind Nathan Aké und Manuel Akanji.

Dafür wurde erstmals der Argentinier Maximo Perrone für die Champions League nominiert. Der 20-Jährige war erst Ende Januar von Velez Sarsfield zu ManCity gewechselt.