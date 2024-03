Auch ohne den Messi-Faktor: Suarez dreht Spiel für Miami mit Doppelpack

Inter Miami behauptet die Tabellenführung in der MLS - und brauchte dafür am Samstag erst gar nicht die Unterstützung des verletzt fehlenden Lionel Messi. Auch ein früher Rückstand brachte den Favoriten bei DC United nicht aus der Ruhe.

Inter Miami bleibt aktuell das Maß aller Dinge in der US-amerikanischen Liga. Daran konnte auch DC United nichts ändern - trotz eines optimalen Starts: Keine Viertelstunde war gespielt, als Ex-Lauterer Klich einen "tödlichen" Pass in den Strafraum spielte und Neuzugang Stroud mit seinem ersten Treffer im DC-Trikot die Führung besorgte (14.).

Miami, das ohne Messi (Oberschenkelverletzung) sowie die nur auf der Bank sitzenden Jordi Alba und Suarez begann, suchte nach einer schnellen Antwort und fand diese. Redondo legte nach feinem Doppelpass halbrechts am Strafraum unfreiwillig im Fallen den Ball ab - und Campana vollstreckte ins linke untere Eck (24.). Der nächste Nackenschlag für die Gäste sollte aber nach einer halben Stunde folgen, da die verletzungsgeplagte Abwehr im Argentinier Freire den nächsten Ausfall zu beklagen hatte - Kryvtsov ersetzte ihn (31.).

In die Pause nahmen die Teams ein Remis mit, ehe Gerardo Martino nach einer guten Stunde endlich Suarez brachte. Und der einstige Stürmer des FC Barcelona sollte in diesem Spiel tatsächlich den Unterschied machen: Nur zehn Minuten nach dessen Einwechslung klärte Miami eine brenzlige Szene im eigenen Fünfmeterraum und leitete sofort den Gegenangriff ein. Bei diesem legte Torschütze Campana im richtigen Moment quer - und Suarez versenkte den nicht einfach zu nehmenden Ball technisch stark mit links im Tor (72.).

Bono patzt - und dann fliegt Pedro Santos

Nur 13 Minuten später machte Suarez den Deckel drauf - unter gütiger Mithilfe der Hausherren. Diesmal leistete sich Klich einen riesigen Fehler im Aufbau, Gomez lief alleine aufs Tor zu, schlug aber noch einen Haken und bediente Suarez. Dieser verstolperte eigentlich den Ball, schlenzte ihn aus der Drehung mit links aber noch irgendwie aufs lange obere Eck. Keeper Bono kam mit einer Hand ran, ließ den Ball aber passieren - ein klarer Torwartfehler (85.). Für Suarez waren es die Ligatore drei und vier im fünften Einsatz.

Die gebrauchte zweite Hälfte von DC United "krönte" Pedro Santos, der in der 90. Minute für eine Notbremse noch Rot sah und seinem Team nun fehlen wird.

Miami, das auf die baldige Rückkehr von Messi ("Vorsichtsmaßnahme" laut Martino) hofft, trifft am nächsten Samstag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) auswärts auf die New York Red Bulls. DC United, das mit einem Heimsieg an Miami vorbeigezogen wäre, trifft tags darauf auf St. Louis City SC.