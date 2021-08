DBB und Bundestrainer Rödl gehen getrennte Wege

Der Deutsche Basketball-Bund ist auf der Suche nach einem neuen Bundestrainer. Die Zusammenarbeit mit Henrik Rödl endet nach vier Jahren.

Die Trennung sei das gemeinsame Ergebnis eines Gesprächs in Berlin, teilte der Verband am Freitag mit. Rödl scheidet damit nach vier Jahren als Bundestrainer zum 31. August beim DBB aus. Zuletzt hatte er Deutschlands Basketballer zu den Olympischen Spielen in Tokio geführt.

"Nun haben wir uns dazu entschlossen, trotz des Olympiaerfolges und im Hinblick auf die EuroBasket 2022 im eigenen Land neue, frische Impulse auf dieser Position zu setzen", sagte DBB-Vizepräsident Armin Andres. Ex-Nationalspieler Rödl, der seine Profi-Karriere in Deutschland komplett bei Alba Berlin bestritt, hatte den Posten im September 2017 übernommen. Wer der Nachfolger des 52-Jährigen wird, blieb zunächst offen.