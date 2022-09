DBB-Team vor dem EM-Start: Große Ziele, bittere Pillen

Die aktuelle Generation ist die bisher beste im deutschen Basketball, aber bei der Heim-EM fehlen einige wichtige Profis. Wie es um das aktuelle Team um Bundestrainer Gordon Herbert und dessen Chancen bestellt ist und warum Dirk Nowitzki trotz der Ausfälle hoffnungsvoll bleibt - ein Report vor dem Start gegen Frankreich.

Im Grunde geht es dort weiter, wo es beim letzten Mal aufgehört hat. Nach einer dramatischen 76:77-Niederlage gegen Spanien stand Dirk Nowitzki nach den TV-Interviews allein auf dem Parkett der Berliner Arena. Der Superstar des deutschen Basketballs wischte sich unter Standing Ovations von gut 13.000 Zuschauern - auch die spanischen Anhänger applaudierten - Schweiß und Tränen aus den Augen. Es war ein ergreifender Moment nach Nowitzkis letztem von 153 Länderspielen.

Er markierte das unglückliche Vorrundenaus bei der EM 2015, die am Ende mal wieder die Spanier gewannen. Sieben Jahre später steht erneut eine Heim-EM an und zu Beginn Nowitzki noch mal kurz im Fokus. Vor dem Auftaktspiel am Donnerstag gegen Frankreich (20.30 Uhr) wird sein Trikot im Rahmen einer feierlichen Zeremonie vor gut 18.000 Fans unter das Dach der Kölner Arena gezogen, seine Nummer 14 bleibt fortan tabu im Nationalteam. Der DBB ehrt erstmals einen Akteur mit diesem in den USA etablierten Ritual zur Würdigung außergewöhnlich hervorragender Spieler.

EM-Botschafter Nowitzki, der nie gerne im Rampenlicht stand, wird wohl wichtiger sein, wie seine Nachfolger gegen Frankreich abschneiden. Es ist nach einhelliger Meinung die talentierteste und beste Generation im deutschen Basketball - trotz des einzigen EM-Titels 1993 sowie der Erfolge der Nowitzki-Teams (WM-Bronze 2002, EM-Silber 2005). Viel Talent, das zum Erfolg verpflichtet.

Die Verantwortlichen stellen sich den Erwartungen. "Unser Ziel ist eine Medaille", betont Bundestrainer Gordon Herbert (63). Der Kanadier, studierter Sportpsychologe, ist ein erfahrener Coach, der mit den Frankfurt Skyliners, die er zehn Jahre betreute, 2004 Deutscher Meister wurde, beim kanadischen Nationalteam, als NBA-Co-Trainer (Toronto) und in insgesamt acht Ländern arbeitete.

Herbert bleibt bei seiner Vorgabe, obwohl es bei allem Talent ein großes Aber gibt: die lange Ausfallliste. In der Vorbereitung haben sich die NBA-Profis Isaac Bonga (zuletzt Toronto), der künftig für die Bayern spielt, und Moritz Wagner (Orlando) verletzt. Der frühere Bayern-Kapitän Danilo Barthel (Fenerbahce Istanbul, Knieverletzung) und Paul Zipser (Bayern, Trainingsrückstand nach Hirnblutung im Sommer 2021), die beide Großteile der abgelaufenen Saison verpassten, hätten in Topform den Kader ebenso aufgewertet wie dieses Trio: Euroleague-Champion Tibor Pleiß (Anadolu Istanbul) sowie die NBA-Spieler Maximilian Kleber (Dallas) und Isaiah Hartenstein (New York).

"Tibor hat entschieden, wegen eines kleineren Verletzungsstatus nicht zu spielen", sagt Herbert über Pleiß und fand für die Absagen von Kleber und Hartenstein, die die Sommerpause lieber zur Erholung und Vorbereitung auf die nächste NBA-Saison nutzen wollen, im kicker-Interview noch deutlichere Worte: "Bitte respektieren Sie, dass ich überhaupt nicht über sie rede. Ich spreche nur über Spieler, die sich zum Nationalteam bekannt haben und sich aufopfern, für ihr Land zu spielen."

Sieben potenzielle Anwärter auf einen Platz im 12er-Turnierkader raus. Bittere Pillen, die auch laut Nowitzki den Druck auf Anführer und Neu-Kapitän Dennis Schröder - den langjährigen, am Ende seiner Karriere angekommenen Spielführer Robin Benzing hat Herbert aus sportlichen Gründen aussortiert - erhöhen: "Er muss eine top EM spielen und uns nach vorne tragen." Der extrovertierte NBA-Star Schröder (Houston), sportlich und persönlich ein Gegenentwurf zu Nowitzki, an dessen Seite er 2015 als 21-Jähriger schon große Spielanteile für sich beansprucht hatte, wird das versuchen.

Gut eineinhalb Wochen vor Turnierstart sorgte er allerdings für einen Schockmoment, als er sich im Test gegen Tschechien eine Sprunggelenkblessur zuzog. Ein paar Tage später folgte die Entwarnung, Schröder führte das Team zu den WM-Quali-Siegen in Schweden und gegen Slowenien. "Wir sind bereit", sagte Schröder voller Vorfreude am Mittwochabend. Der Erfolg gegen den amtierenden Europameister von 2017 und diesjährigen Gruppengegner mit NBA-Superstar Luka Doncic war ein unerwartetes Ausrufzeichen der deutschen Korbjäger.

Zumal ein anderer Schlüsselspieler gegen die Slowenen wie in den drei Partien zuvor wegen einer Knieverletzung noch fehlte: Daniel Theis. Der Center (Boston, künftig Indiana) ist einer von nur noch drei verbliebenen NBA-Profis im Aufgebot. Erst am Mittwoch meldete sich Theis gerade noch rechtzeitig fit und wurde für den 12er-Turnierkader nominiert.

Auch wenn sich die Dominanz von Schröder und Theis im Angriffsspiel bei der WM 2019 in China zum Problem entwickelt hatte, ist Theis mit seiner Athletik unter den Körben ein wichtiger Faktor. Zumal mit Moritz Wagner, Kleber, Pleiß, Barthel und Hartenstein schon fünf gute Big Men fehlen. Abzuwarten bleibt natürlich, bei viel Prozent seines Leistungsvermögens Theis nach der Pause zum Start sein kann und was im Verlauf der EM noch möglich ist. Gerade in der Verteidigung wird er gefragt sein, ohne das genannte Quintett sind die DBB-Korbjäger einigen Nationen unter den Körben in puncto Größe, Athletik, Aggressivität und Wucht unterlegen.

Co-Kapitän Johannes Voigtmann. picture alliance/dpa

Einige Hoffnungen ruhen derweil auf dem variabel von außen und innen punktenden Shootingstar Franz Wagner, der seinen Bruder in Orlando mit einem starken NBA-Debütjahr direkt in den Schatten stellte, und dem spielintelligenten, 2,11 Meter großen Co-Kapitän Johannes Voigtmann, der kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ZSKA Moskau verlassen hat und seitdem um Vertragsauflösung kämpft.

Weitere Schlüsselspieler neben Schröder auf den kleinen Positionen im Backcourt: Maodo Lo (Berlin), für Herbert zuletzt "einer der besten Aufbauspieler der Euroleague", sowie Scharfschütze Andreas Obst und der eingebürgerte Nick Weiler-Babb (beide Bayern), die sich den Job als Shooting Guard weitgehend teilen werden. Auf dieses Quartett, angeführt vom besonders antrittsstarken Schröder, wird es ankommen, weil das DBB-Team aufgrund der Größennachteile oft auf ein hohes Tempo im Spiel und damit schnelle Abschlüsse im Fastbreak setzen und angewiesen sein wird.

"Wir haben ein paar Rückschläge hinnehmen müssen, aber ich hoffe trotzdem, dass der Kader tief genug ist und dass wir uns tragen lassen vom Heimpublikum", sagt Nowitzki. Angesichts der Topgegner Slowenien, Frankreich und Litauen wird es aber zunächst darum gehen, Gruppenplatz vier und damit das Weiterkommen gegenüber den schwächer eingeschätzten, aber nicht zu unterschätzenden Nationen Bosnien-Herzegowina und Ungarn abzusichern. Als Vierter träfe man im Achtelfinale in Berlin auf den Sieger der Gruppe A. Favorit darauf? Spanien natürlich.