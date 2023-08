DBB-Team auch gegen Finnland ohne Franz Wagner

Franz Wagner fällt wegen seiner Knöchel-Blessur auch im abschließenden Gruppenspiel gegen Finnland aus. Dennoch besteht Hoffnung für die weitere WM.

Franz Wagner muss verletzungsbedingt ein weiteres WM-Spiel im japanischen Okinawa aussetzen. Der 22-Jährige ist an diesem Dienstag (9.30 Uhr) nicht Teil des Aufgebots gegen Finnland, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) unmittelbar vor Spielbeginn mitteilte.

Die Entscheidung über einen Einsatz fiel demnach erst kurzfristig. Wagner war beim 81:63-Auftaktsieg über Japan am Freitag umgeknickt und verpasste wegen einer Knöchelverletzung den zweiten Sieg (85:82) gegen Australien.

"Es wird besser bei ihm. Er bewegt sich, er wirft, er kann ein bisschen rennen. Wir müssen sehen, wie die Situation morgen ist", hatte Bundestrainer Gordon Herbert am Montag gesagt, nachdem Wagner erstmals wieder Teile des deutschen Trainings absolviert hatte. Wagner hat nun zwei spielfreie Tage am Mittwoch und Donnerstag, um für die Begegnungen der Zwischenrunde am Freitag und Sonntag zu regenerieren. Als Sieger der Vorrundengruppe stand Deutschland schon vor der Partie gegen Finnland fest.