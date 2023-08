DAZN und Sky legen Kombi-Angebot neu auf

Für alle, die in der Bundesliga-Saison 2023/24 sowohl DAZN als auch Sky nutzen wollen, haben die beiden Anbieter ein neues Kombi-Angebot geschnürt. Es ist allerdings teurer als vor einem Jahr.

Auch in der neuen Bundesliga-Saison gilt: Wer die Möglichkeit haben will, alle 306 Spiele live in TV oder Stream zu sehen, braucht zwei Abonnements. Während Sky alle Spiele am Samstag, Dienstag und Mittwoch (englische Woche) überträgt, hat DAZN jene am Freitag und Sonntag im Programm.

Vor einem Jahr hatten die beiden Konkurrenten deshalb erstmals mit einem Kombi-Angebot gelockt, mit dem Neukunden für insgesamt 38,99 Euro im Monat das Sky-Bundesliga-Paket und das DAZN-Komplettangebot buchen konnten. Jetzt gibt es eine Neuauflage - allerdings zu einem deutlich höheren Preis.

Demnach werden nun bei einer Laufzeit von zwölf Monaten für Neukunden 49,99 Euro pro Monat fällig - ein Aufschlag von rund 28 Prozent -, danach erhöht sich der Beitrag auf 80,49 Euro.

Ersparnis: Fünf Euro pro Monat

Zum Vergleich: Das Paket "DAZN Unlimited", das Zugriff auf das gesamte DAZN-Angebot bietet, kostet im Jahresabo 29,99 Euro, in der monatlich kündbaren Variante 44,99 Euro. Der Streaminganbieter hatte seine Pakete erst Anfang Juli neu strukturiert - direkte und indirekte Preiserhöhungen inklusive. Das Sky-Bundesliga-Paket ist ein Jahr lang für 25 Euro pro Monat zu haben, danach für 35,50 Euro. Für ein Jahr beträgt der Vorteilspreis im Kombi-Angebot also "nur" fünf Euro pro Monat oder 60 Euro im Jahr.

Darüber hinaus bietet DAZN auch Vorteilspreise im Rahmen der MegaSport-Option von MagentaTV, die neben den Inhalten von MagentaSport und DAZN auch Sky-Inhalte über WOW beinhaltet, sowie beim TV-Streaminganbieter waipu.tv.

Mascia sieht "besonders attraktive Preise"

Alice Mascia, CEO bei DAZN im deutschsprachigen Raum, spricht von "besonders attraktiven Preisen": "Für uns ist es wichtig, allen Fußball-Fans in Deutschland noch mehr Möglichkeiten zu geben, den besten Live-Fußball und das breiteste Sport-Angebot an einem Ort auf DAZN zu genießen."

Neben der Bundesliga am Freitag und Sonntag hat DAZN auch den Großteil der Champions-League-Spiele im Programm, dazu unter anderem La Liga, die Serie A und die Ligue 1 sowie die Frauen-Champions-League und -Bundesliga. Sky hält zwar auch die Rechte am DFB-Pokal und der Premier League, diese sind im Bundesliga-Paket allerdings nicht enthalten. Dafür ist zusätzlich das Sport-Paket nötig, das zusammen mit dem Bundesliga-Paket für monatlich 30 Euro oder - zusätzlich in Kombination mit DAZN - für 54,99 Euro zu haben ist.