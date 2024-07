DAZN und DFL: Warten im Streit um die Milliarden

Es kommt Bewegung in das Schiedsverfahren zwischen der DFL und DAZN, in dem es um die millionenschweren nationalen Medienrechte ab der Saison 2025/26 geht. Nach kicker-Informationen hat sich DAZN-Wettbewerber Sky zu dem Verfahren beiziehen lassen.

Zwar möchte sich das Medienunternehmen auf Anfrage zu dem laufenden Verfahren nicht äußern. Mehrere mit dem Sachverhalt vertraute Personen allerdings bestätigen, dass Sky sein Recht auf eine sogenannte Nebenintervention bei der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit DIS genutzt hat, wo das Verfahren geführt wird. Das bedeutet, dass neben den beiden Streitparteien Deutsche Fußball-Liga (DFL) und DAZN auch Sky formal an den Schiedsspruch gebunden ist. Wobei DAZN in der Vergangenheit angekündigt hatte, notfalls auch vor ordentliche Gerichte zu ziehen.

Normalerweise können Schiedssprüche nicht durch staatliche Gerichte auf inhaltliche Richtigkeit überprüft werden, sie treten anstelle der Entscheidungen einer staatlichen Gerichtsbarkeit und können dann von dem zuständigen Oberlandesgericht vollstreckt werden. Ausnahme sind jedoch beispielsweise Sportverfahren mit Kartellrechtsbezug - und ein solcher liegt im Streit zwischen der Liga und DAZN vor - diese können sehr wohl inhaltlich überprüft werden.

Das Schiedsgericht hat sich konstituiert

Noch jedoch heißt es Warten im Streit um die Milliarden. Zwar hat sich das dreiköpfige Schiedsgericht nach kicker-Informationen vor gut zwei Wochen konstituiert. Schon das hatte mehr Zeit als gewöhnlich in Anspruch genommen, weil DAZN den von der Liga nominierten Vertreter abgelehnt hatte und die Liga eine neue Option beibringen musste. Bei DIS-Verfahren im Sport nominieren beide Parteien je einen Richter von einer Schiedsrichterliste, die sich dann auf einen Vorsitzenden verständigen. Es folgen Klage, Klageerwiderung, ein möglicher dritter Schriftsatz und eine mündliche Verhandlung. All das braucht Zeit, üblicherweise vergehen ab der Konstituierung zwei bis drei Monate bis zu einem Spruch. Frühestens Mitte August wäre also mit einem Urteil zu rechnen.

Die Liga hatte das Vergabeverfahren der nationalen Medienrechte im April unterbrochen, nachdem DAZN ihr einen Missbrauch marktbeherrschender Stellung vorgeworfen hatte. Dem Vernehmen nach hätte Sky den Zuschlag für das Rechtepaket B erhalten sollen vorbehaltlich einer Zustimmung der Liga-Mitgliederversammlung, weil DAZN zunächst keine Bankbürgschaft vorlegen hatte können. DAZN soll zwar rund 80 Millionen Euro mehr pro Saison geboten haben, allerdings soll es zuletzt auch zu Zahlungsverschiebungen und infolgedessen zu weniger Ausschüttungen an die Klubs gekommen sein. Das betroffene Rechtepaket gilt als das werthaltigste, weil es auch die Samstagsnachmittags-Live-Spiele umfasst. Momentan erlöst die Liga 1,1 Milliarden Euro pro Spielzeit mit den nationalen Medienrechten. Der aktuelle Vertrag endet nach der Saison 2024/25.