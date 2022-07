DAZN erhöht Preise auch für Bestandskunden drastisch

Auf DAZN-Bestandskunden kommt zur neuen Saison eine deutliche Preiserhöhung zu - im Monatsabonnement verdoppelt sich der Preis.

Als DAZN im Januar die Preise deutlich angehoben hatte, waren Bestandskunden davon ausgenommen gewesen: Für sie sollten noch bis 31. Juli die vorherigen Preise gelten. Nun steht fest, wie es für sie im August weitergeht.

Demnach wird es nun auch für sie deutlich teurer: Wie Neukunden seit Jahresbeginn müssen nun auch sie in Deutschland 29,99 statt 14,99 Euro im Monatsabonnement zahlen. Im Jahrestarif kostet das DAZN-Abo monatlich 24,99 Euro (299,88 Euro im Jahr). Das vergünstigte Jahresabo via Einmalzahlung in Höhe von 274,99 Euro gibt es künftig nicht mehr.

Alle betroffenen Kunden wird DAZN individuell kontaktieren, eine offizielle Stellungnahme gibt es hingegen nicht.

In den letzten Jahren hatte der Streaminganbieter immer weitere Übertragungsrechte erworben, unter anderem läuft die Bundesliga am Freitag und Sonntag sowie der Großteil der Champions-League-Spiele nur bei DAZN.

DAZN wirbt mit "schrittweiser" Aufwertung auf Full-HD-Qualität

Zuletzt hatte die Plattform angekündigt, ab der neuen Saison alle Spiele der Bundesliga und ausgewählte Paarungen in der Königsklasse direkt aus dem Stadion zu produzieren und Partien in beiden Wettbewerben "schrittweise" auf Full-HD-Qualität aufzuwerten.

Als DAZN 2016 in Deutschland an den Start ging, kostete das Monatsabonnement noch 9,99 Euro. Vor der Saison 2021/22 war der Preis von 11,99 auf 14,99 Euro angehoben worden.