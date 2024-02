"Davon werden wir uns nicht einlullen lassen": Favorit Phönix Lübeck steht im Startblock

Für den 1. FC Phönix Lübeck wird es am Samstag wieder ernst, es geht zum SSV Jeddeloh II. Coach Christiano Dinalo Adigo spricht über den Gegner, ausbleibende Wintertransfers und über den Stand seiner eigenen Vertragsverlängerung.

Am vergangenen Wochenende rollte in der Regionalliga Nord wieder der Ball, fanden in Kiel und Meppen Nachholspiele statt. Der SV Meppen nutzte die Gunst der Stunde, gewann gegen Holstein Kiel II und rückte dadurch nach nun 17 absolvierten Partien noch näher an die Tabellenspitze heran. Dort befindet sich auch der 1. FC Phönix Lübeck, der allerdings sein Nachholmatch, das Duell des Zweit- gegen den Erstplatzierten, der Reservemannschaft von Hannover 96, witterungsbedingt nicht austragen konnte, da in Lübeck die schlechten Platzverhältnisse eine Austragung nicht zuließen.

Ärgerlich für die Adlerträger, die im bisherigen Saisonverlauf erst 16 Begegnungen absolvieren konnten, das letzte Pflichtspiel am 26. November in Oldenburg bestritten (1:1). Immerhin war es für die Hansestädter möglich, in der Vorbereitung in drei Testspiele aufzulaufen, die gegen die U 23 von Hansa Rostock (2:1), Concordia Hamburg (5:0) und SV Eichede (2:1) positiv gestaltet wurden. So richtig befriedigend ist das Hinterherlaufen im Spielplan aber nicht, findet Christiano Dinalo Adigo. "Es ist schwer, sich auf Spiele vorzubereiten und vorher zu versuchen, immer wieder die Konzentration hochzufahren, und dann wie zuletzt gegen Hannover aber nicht spielen kann. Ich bin ja selbst Spieler gewesen, da möchte man immer gerne auf den Platz und Pflichtspiele machen. Wenn man das nicht darf, fällt man danach kurzfristig in ein kleines Loch. Als Trainer versucht man die Kunst hinzubekommen, die Konzentration stabil zu halten, dafür zu sorgen, dass alle fokussiert bleiben. Das funktioniert bei uns bisher ganz gut", so der 51-jährige Chefcoach.

Ein 7:0 im Hinspiel

Der ehemalige Nationalspieler des Benin hofft nun natürlich auch darauf, dass das Spiel am Samstag beim SSV Jeddeloh in der "53acht-Arena" auch steigen kann, glaubt zudem, dass der Gegner dort dann eine andere Leistung abrufen wird wie noch im Hinspiel in Lübeck, wo die Adler einen 7:0-Kantersieg feierten. "Das ist Vergangenheit, das Ergebnis spielt keine Rolle mehr, davon werden wir uns nicht einlullen lassen. Jeddeloh hat im ersten Spiel gegen uns teilweise auch gut mitgespielt, hat eine gute Mannschaft. Wir müssen jetzt definitiv wieder an unser Limit, müssen aggressiv zu Werke gehen und unser Spiel durchziehen, wollen wir erneut erfolgreich sein."

Personell hat sich beim 1. FC Phönix in der Winterpause kaum etwas getan. Lediglich Innenverteidiger Ebrahim Farahnak (28) hat die Travemünder Allee verlassen und sich der VSG Altglienicke (Regionalliga Nordost) angeschlossen. Neuzugänge gibt es nicht laut Adigo, der in Jeddeloh einzig nicht auf den angeschlagenen, zentralen Mittelfeldspieler Yevgeniy Obushnyi (19) zurückgreifen kann, sonst alle Mann an Bord hat. "Klar haben wir die Augen auch aufgehalten beim Thema Verstärkungen und Neuverpflichtungen. Wir hatten auch Spieler zur Probe bei uns, es war aber niemand dabei, wo wir gesagt haben, dass wir aktiv werden müssen."

Bleibt noch die Frage der im Raum stehenden vorzeitigen Vertragsverlängerung des Cheftrainers beim ambitionierten Regionalligisten. Adigo, Inhaber der Trainer-A-Lizenz, sagt dazu: "Es gibt höchstens noch ein paar Kleinigkeiten zu klären, es ist nur eine Frage der Zeit, wann Nägel mit Köpfen gemacht werden. Wir stehen da aber nicht unter Druck, sondern werden was kommunizieren, wenn alles fix ist - und zu einem Zeitpunkt, den wir bestimmen und für richtig halten."

Die weiteren Partien

Am Wochenende los geht es mit dem 20. Spieltag, von dem zwei Partien bereits im alten Jahr absolviert wurden, bereits am Freitag mit der Begegnung SV Drochtersen/Assel gegen HSV II. Am Samstag sind mit Bremer SV vs. SV Meppen, St. Pauli II vs. SC Spelle-Venhaus sowie Eimsbütteler TV vs. BW Lohne drei weitere Partien angesetzt. Am Sonntag steigen noch Holstein Kiel II und Weiche Flensburg in den Ring. Das Duell VfB Oldenburg gegen TSV Havelse ist erst für Ende März terminiert.