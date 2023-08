"Davon leben wir": Braunschweig und der Faktor Ujah

Der Start war ruckelig, nicht nur allein von den Ergebnissen her. Es hat rumort in Braunschweig in den ersten Wochen nach dem Trainerwechsel von Michael Schiele zu Jens Härtel und drei Pflichtspiel-Pleiten. Vom 1:0-Sieg gegen Schalke 04 erhoffen sich die Protagonisten eine Signalwirkung.

Der Sonntag gab in vielerlei Hinsicht Hinweise, was möglich ist an diesem traditionsreichen Standort, der indes auch traditionell schnell zur Unruhe neigt. Das Eintracht-Stadion kann Wucht entfachen, wenn die Mannschaft erkennbar in Vorleistung geht. Gegen die Gelsenkirchener trat beides ein. "Wir sind neu zusammengestellt und haben gezeigt, dass wir als Mannschaft funktionieren können", sagt Anthony Ujah und schiebt nach: "Das hat mich ein bisschen an die vergangene Saison erinnert."

Da hatte die Eintracht mit Zusammenhalt einem katastrophalen Saisonstart (nur ein Punkt nach sechs Spielen) und enormem Verletzungspech getrotzt. Hinzu kam: Mit Abwehr-Chef Filip Benkovic (jetzt Trabzonspor) und Regisseur Immanuel Pherai (Hamburger SV) hatte sie zwei Unterschiedsspieler, die nicht annähernd ersetzt werden konnten. "Diese Spieler", sagt Ujah, "sind für uns auch einfach nicht eins zu eins zu ersetzen."

Gegen die favorisierten und eine Woche zuvor im Pokal noch mit 3:1 siegreichen Schalker gelang es erstmals mit purer Willenskraft im Kollektiv - und im Verbund mit dem Publikum. "Uns ist bewusst, dass wir die Fans mitnehmen müssen, um Energie aus ihnen zu ziehen", sagt Härtel und konstatiert: "Ohne dieses Stadion hätten wir das Spiel nicht über die Zeit bekommen."

Ivanov bringt Stabilität

Dass die Eintracht das Spiel über die Zeit bekommen hat, ist für den neuen Coach elementar. "Wir wissen alle, dass wir Ergebnisse brauchen, um Argumente für unseren Weg zu sammeln." Dieser soll in eine sorgenfreie Saison führen, und die ersten Wochen haben nur wenig Ansatzpunkte geliefert, wie diese Vorgabe erreicht werden soll. Die Niederachsen waren defensiv nicht sattelfest und wirkten im Vorwärtsgang gänzlich uninspiriert. Gegen den großen Aufstiegsfavoriten stand die Dreierkette, angeführt vom nach muskulären Problemen erstmals von Beginn an aufgebotenen Abwehrchef Robert Ivanov stabil, gelang es zudem besser, Torjäger Ujah besser als zuvor in Szene zu setzen. "Wir haben auch im Spiel mit dem Ball viele Dinge besser gemacht", konstatiert der Coach. Es ist die vielleicht wichtigste Erkenntnis nach Vorträgen, in denen die Eintracht keinen wirklichen Plan erkennen lassen konnte, wie sie nach vorn kommen kann.

Die Erleichterung ist groß und der Sieg gibt uns Zuversicht. Anthony Ujah

Offen bleibt, ob das überraschende 1:0 zum Befreiungsschlag taugt oder eben doch der schon häufig demonstrierten Kraft des Stadions in Duellen mit großen Favoriten geschuldet ist. "Die Erleichterung ist groß und der Sieg gibt uns Zuversicht", glaubt Ujah an eine befreiende Wirkung.

"Dafür wird er so geschätzt"

Unstrittig ist seine entscheidende Rolle in diesem neuen Gefüge. Der 32-Jährige, gegen Königsblau Vorbereiter statt Vollstrecker, ist der einzige verbliebene Unterschiedsspieler im Kader. Und präsentiert sich dennoch als unermüdlicher Vorkämpfer. "Tony", sagt Siegtorschütze Fabio Kaufmann, "ist sich nie zu schade, sich immer in den Dienst des Teams zu stellen. Dafür wird er so geschätzt, davon leben wir."

Das Braunschweiger Publikum zeigt auch im Umgang mit dem Weitgereisten ein feines Gespür: Als Ujah Sonntag in der Nachspielzeit völlig entkräftet ausgewechselt wurde, bebte das Eintracht-Stadion. Ob daraus eine Signalwirkung entstehen kann, hängt ganz entscheidend davon ab, ob die pralle Krankenakte des Torjägers geschlossen bleibt.