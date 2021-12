Davis verletzt sich zweimal - Wagner überragt schon wieder

Den Los Angeles Lakers drohen schlechte Nachrichten, Franz Wagner arbeitet an einem individuellen Titel. Ein Überblick zum Freitag in der NBA.

Die Los Angeles Lakers haben am Freitagabend deutlich mit 92:110 bei den Minnesota Timberwolves verloren, womöglich aber auch noch Superstar Anthony Davis für eine längere Zeit. Der Forward verletzte sich bereits früh unglücklich am Knöchel, kehrte nach einiger Zeit in der Kabine jedoch zurück - und verletzte sich dann am Knie, als ein Gegenspieler reinfiel.

Eine MRT-Untersuchung soll am Samstag Klarheit bringen. Fest steht, dass die Lakers nur mit dem Gespann LeBron James und Davis ein ernsthafter Titelanwärter sind.

Das sind die Golden State Warriors jetzt schon - oder jetzt wieder. Noch vor dem Comeback von Klay Thompson hat der Serienmeister der Vorjahre seine Tabellenführung in der Western Conference durch einen 111:107-Sieg in Boston untermauert. Stephen Curry, der am Dienstagabend den Allzeit-Dreier-Rekord von Ray Allen gebrochen hatte, gelangen weitere fünf Dreier und 30 Punkte.

Individuell läuft es auch für Franz Wagner gut, für Orlando allerdings weniger. Der Berliner Rookie erzielte am Freitag wieder mal beeindruckende 27 Punkte (außerdem sechs Rebounds und vier Assists), seine Magic verloren allerdings mit 105:115 gegen die Miami Heat.

Wagner, dessen Bruder Moritz nicht zum Einsatz kam, besitzt nach wie vor Chancen auf den Titel als Rookie des Jahres. Orlando kassierte die siebte Niederlage in Serie und bleibt Vorletzter im Osten.