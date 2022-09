Davis-Cup: Struff legt vor und gewinnt gegen Bergs - Viertelfinale winkt

Das deutsche Davis-Cup-Team benötigt nur noch einen Sieg für die Teilnahme am Finalturnier. Jan-Lennard Struff gewann am Freitag in Hamburg sein Auftaktmatch gegen den Belgier Zizou Bergs 6:4, 7:6 (11:9).

Ballt die Faust: Jan-Lennard Struff brachte das deutsche Team erneut in Führung. IMAGO/tennisphoto.de