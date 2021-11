Davis-Cup-Profi Tim Pütz gewinnt Doppel-Titel in Paris

Zweieinhalb Wochen vor Beginn der Davis-Cup-Endrunde zeigt sich Doppelspezialist Tim Pütz in Topform. An der Seite seines neuseeländischen Tennis-Partners Michael Venus gewann der 33-Jährige am Sonntag den Titel beim Masters-1000-Event in Paris.

Strahlende Sieger: Tim Pütz und Michael Venus (re.). imago images/PanoramiC