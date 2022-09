Davis-Cup: Otte kann Struffs Vorlage nicht nutzen - Es geht wieder ins Doppel

Wie schon gegen Frankreich werden die deutschen Tennis-Herren gegen Belgien zum Doppel gebeten. Oscar Otte musste sich im Davis-Cup gegen David Goffin geschlagen geben.

Oscar Otte hat im Davis-Cup-Match gegen Belgien eine Vorentscheidung verpasst. Der 29-Jährige unterlag David Goffin am Freitag in Hamburg mit 6:3, 6:7 (7:9), 3:6 und vergab dabei zwei Matchbälle im zweiten Satz. Damit wird das Duell mit dem Nachbarland erst im abschließenden Doppel entschieden.

Setzen sich Kevin Krawietz/Tim Pütz gegen Sander Gille/Joran Vliegen durch, qualifizieren sich Deutschland und Australien mit je zwei Siegen vorzeitig für das Finalturnier Ende November in Malaga. Im Aufeinandertreffen der beiden ginge es am Sonntag dann nur um den Sieg in der Gruppe C.



Vor Ottes unglücklicher Niederlage hatte Jan-Lennard Struff die deutschen Herren wie schon gegen Frankreich in Führung gebracht. Der 32-Jährige, dessen Saison von einer zweimonatigen Fußverletzung beeinträchtigt wurde, besiegte Zizou Bergs in einem umkämpften und emotionalen Match mit 6:4, 7:6 (11:9).