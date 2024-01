Davis Cup 2024: Spielplan, Übertragung, Termine

Auch 2024 steht der Davis Cup wieder im Tennis-Kalender. Alle Informationen zur 112. Ausgabe des Teamwettbewerbs hier in der Übersicht.

Traten auch 2023 beim Davis Cup an: Kevin Krawietz (li.) und Tim Pütz. IMAGO/Hasenkopf

Im Vorjahr schied das deutsche Team beim Davis Cup in der Qualifikationsrunde gegen die Schweiz aus, konnte aber den Abstieg aus der Weltgruppe mit einem Sieg über Bosnien-Herzegowina verhindern. Mit Bestbesetzung startet die Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann ab Februar einen neuen Anlauf.

Wann startet der Davis Cup 2024?

Das Turnier beginnt am 1. Februar mit der Qualifikationsrunde, die mit den Spielen zwischen der Ukraine und den USA eröffnet wird.

Wann ist das Finale?

Die Davis-Cup-Finals steigen ab dem 9. September, die Ansetzungen werden noch bekanntgeben. Als Finalort steht wie bereits 2023 wieder Malaga fest, dort werden auch die Viertel- und Halbfinals ausgetragen.

Wann spielt Deutschland beim Davis Cup 2024?

In der Qualifikationsrunde trifft Deutschland auf das ungarische Team. Die Matches sind auf den 2. (15 Uhr) und 3. Februar (13 Uhr) terminiert und finden in Tatabanya statt. Zum siebten Mal wird die DTB-Auswahl auf Ungarn treffen, bislang ging Deutschland viermal als Sieger aus dem Duell hervor.

Deutsches Davis-Cup-Team: Wer ist dabei?

Kohlmann tritt die Reise nach Ungarn mit der fünfköpfigen Mannschaft bestehend aus Alexander Zverev (aktueller Sechster der Weltrangliste), Jan-Lennard Struff (ATP-25.), Tim Pütz, Kevin Krawietz und Dominik Koepfer an.

In welchem Modus wird gespielt?

Die Qualifikationsrunde umfasst fünf Spiele (vier Einzel, ein Doppel) mit jeweils zwei Gewinnsätzen. Bei den Finals treten die 18 qualifizierten Mannschaften zuerst in sechs Dreiergruppen an, fortan werden nur noch zwei Einzel und ein Doppel mit weiterhin zwei Gewinnsätzen absolviert. Die sechs Gruppenersten und die zwei besten Gruppenzweiten ziehen dann in das Viertelfinale ein.

Wo wird der Davis Cup Übertragen?

Alle Matches des Mannschaftswettbewerbs können mit einem kostenpflichtigen Abonnement beim Streaminganbieter "Tennis Channel" verfolgt werden.