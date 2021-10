Davies wackelt für das Benfica-Spiel

Es war ein grandioser Auftritt des FC Bayern in Leverkusen. Insbesondere in der ersten Hälfte spielte sich der Rekordmeister in einen Rausch und zerlegte die Werkself in sämtliche Einzelteile. Eine Machtdemonstration - mit einem kleinen Dämpfer.

In Leverkusen vorzeitig ausgewechselt: Alphonso Davies. picture alliance/dpa