Davies und Bayern: Die Gespräche laufen wieder

Real Madrid hat nach wie vor Interesse an Alphonso Davies (23), der in der abgelaufenen Saison allerdings wenig Eigenwerbung betrieben hat. Doch klar ist: Die Blancos wollen den Flügelverteidiger nicht zu den Konditionen holen, die der FC Bayern aufruft. Maximal 30 Millionen Euro soll der Champions-League-Sieger bereit sein, auf den Tisch legen. Und beim Gehalt soll Davies, der noch bis 2025 gebunden ist, nicht im Ansatz das bekommen, was ihm der FCB anbietet, und schon gar nicht das, was bislang als die Forderung seines Beraters im Raum stand. Bleibt er also am Ende in München? Gespräche laufen wieder - Ausgang offen.