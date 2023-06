Davies stellt Ansprüche - ohne große Aussicht auf Erfolg

Alphonso Davies (22) soll beim FC Bayern bleiben und mit Raphael Guerreiro konkurrieren. Dabei hat der Kanadier auch andere Pläne.

Zur Abwechslung rutschte dieser Tage beim FC Bayern mal kein Abschiedsgesuch rein. Lucas Hernandez zum Beispiel will gerne sofort zu Paris Saint-Germain wechseln und hat es den Verantwortlichen in München auch so mitgeteilt, nicht ganz anders verhält es sich bei Benjamin Pavard, der seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird.

Alphonso Davies dagegen gab im Lager der kanadischen Nationalmannschaft zumindest so etwas wie ein kleines Treuebekenntnis zum FCB ab. Weil es so was ja heute braucht, um nicht allerlei Leute in Hektik zu versetzen. Dass Davies, 2019 aus Vancouver verpflichtet, sowieso noch bis 2025 unter Vertrag steht, scheint fast keine Rolle mehr zu spielen.

Dabei ist auch der 22-Jährige - genau wie im Grunde jeder einzelne Teamkollege - ab Juli erstmal gefordert, wieder sportliche Schlagzeilen zu liefern. Anders als so mancher bei den Bayern waren Davies in der abgelaufenen Saison zwar keine groben Aussetzer unterlaufen, allzu zufriedenstellend lief die Saison aber auch für den einstigen Shootingstar nicht.

"Jetzt stecke ich dort fest"

Die eher durchschnittliche Bilanz von fünf Scorerpunkten in der Bundesliga wird von zwei Toren und einem Assist im Pokal aufgehübscht, hinzukommen zwei Vorlagen in der Champions League gegen Inter und PSG. Zu wenig? Ja! Zumindest, wenn es nach Davies selbst geht, denn der sieht sich lieber links vorne als links hinten in der Formation der Bayern. "Ich wurde damals als Ersatz für Arjen Robben verpflichtet", sagte er kürzlich im Podcast "Say Less". "Und als David Alaba sich verletzte, wurde ich dann als Außenverteidiger eingesetzt. Und jetzt, drei, vier Jahre später, stecke ich dort fest."

Als vorübergehende Phase hatte Davies, der damals in der MLS als Offensivspieler auf sich aufmerksam gemacht hatte, den Job in der Viererkette eingestuft und damit danebengelegen. "Ich warte nur darauf, dass ich die Chance bekomme, weiter vorne zu spielen."

Eine Hoffnung mit wenig Aussicht auf Erfolg, schließlich sind gerade die Flügelpositionen bei Bayern mit Kingsley Coman, Leroy Sané oder Serge Gnabry gut besetzt. Stattdessen hat Davies mit Tuchels Liebling Raphael Guerreiro, der ablösefrei aus Dortmund kommt, einen neuen Konkurrenten vor die Nase gesetzt bekommen. Bevor er also Ansprüche stellt, offensiver eingesetzt zu werden, sollte Davies nun seinen Posten hinten links verteidigen.