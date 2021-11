Davies: Schwankung als Teil der "guten Entwicklung"

Nach einem grandiosen ersten Jahr beim FC Bayern hatte Alphonso Davies in der vergangenen Saison ein paar Schwierigkeiten. Nun scheint es so, als würde sich der Kanadier wieder stabilisieren.

Alphonso Davies ist einer von 20 Bayern-Spieler, die gerade auf dem Weg zu ihren Nationalmannschaften sind. Der Kanadier hat mit Eric Maxim Choupo-Moting (Kamerun) und Buna Sarr (Senegal) den weitesten Weg zurückzulegen. Diese Reisen kosten Kraft. Gerade für einen solch jungen Profi, für den diese Eindrücke noch längst keine Normalität sein können - auch wenn der 21-Jährige im Klubfußball schon alles gewonnen hat.

Vergangene Saison, nach seinem starken Jahr 2020, hatte der pfeilschnelle Profi gehörig mit seiner Form zu kämpfen. Erfolge gehen nicht spurlos an einem vorüber - vor allem nicht mental. Da gibt es vieles zu verarbeiten, zu realisieren, richtig einzuordnen. Seit ein paar Wochen, so scheint es, kommt Davies damit immer besser zurecht. Denn auch er musste feststellen, dass Erfolg immer wieder aufs Neue bestätigt werden muss.

Davies hilft auch Sané

"Phonzie entwickelt sich gut", sagt Trainer Julian Nagelsmann, der ihm eine etwas offensivere Position zuschreibt. Schließlich wurde Davies als Flügelstürmer ausgebildet - und mit ihm als variablen linken Außenbahnspieler kann Leroy Sané ins Halbfeld ziehen. Weil Davies bei Ballbesitz den linken Außenstürmer gibt; gegen den Ball dann die Dreier-Abwehrkette zu einer Viererkette erweitert. Eine Win-win-Situation sozusagen. Und der Kanadier macht es bislang gut, stabil in der Defensive, emsig im Angriffsvortrag, wo er natürlich immer mehr gefragt ist.

So viele auf seinem Niveau gibt es nicht auf dieser Position. Julian Nagelsmann

Nagelsmann schätzt die Lage realistisch ein: "Man muss einem Spieler in seinem Alter auch zugestehen, dass man Schwankungen hat. Und die wird er sicherlich auch dieses Jahr mal haben." Solche Phasen gehören nun mal dazu bei einem Youngster - und das sei absolut okay. Denn es gehe um eine konstante Entwicklung. Und dafür bringe Davies gerade "körperlich extrem gute Voraussetzungen mit, um einer der besten Linksverteidiger zu sein", erklärt Bayerns Chef-Coach. "Das ist er wahrscheinlich schon. So viele auf seinem Niveau gibt es nicht auf seiner Position."

Deshalb sei es "goldwert von Bayern" gewesen, Davies einst aus der MLS nach Deutschland zu holen. Mit ihm, so ist sich Nagelsmann sicher, "werden wir noch viel Freude haben". In dieser Saison und darüber hinaus.