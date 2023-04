Davies schießt es in den Oberschenkel - Mazraoui darf sich zeigen

Bayerns Alphonso Davies musste beim Auswärtsspiel in Mainz nach wenigen Minuten wegen einer Muskelverletzung ausgewechselt werden.

Die Bayern traten bei den Rheinhessen wieder mit Alphonso Davies an, der für den Gelb-gesperrten Benjamin Pavard in die Anfangself rückte. Münchens Coach Thomas Tuchel setzte im Vergleich zum Rückspiel in der Champions League gegen Mancester City auf eine Dreierkette und stellte den kanadischen Nationalspieler auf die linke Bahn.

Kurzer Sprint auf links

Dort lieferte er sich in der 8. Minute ein Laufduell mit dem Mainzer Spielführer Silvan Widmer, dass er mit einem Griff an die hintere Oberschenkelmuskulatur beenden musste. Sofort signalisierte der 22-Jährige, dass er ausgewechselt werden muss.

Tuchel reagierte auf die Verletzung mit der Einwechslung von Noussair Mazraoui, der sich zuletzt über zu wenig Einsatzzeiten nachdenklich geäußert hatte. Der marokkanische Nationalspieler ging auf die rechte Seite, von dort wechselte Joao Cancelo auf die linke Bahn.