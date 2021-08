Davies als Sinnbild für Bayerns Auftritt

1:1 zum Start bei Borussia Mönchengladbach: Der FC Bayern kommt nach frühem Rückstand stark zurück, nutzt aber nur eine seiner vielen Chancen und hat am Ende nicht nur bei zwei strittigen Elfmeterszenen Glück. Für den neuen Trainer Julian Nagelsmann gibt es positive wie negative Erkenntnisse.

"Schwierige Frage", antworte Torschütze Robert Lewandowski nach dem Schlusspfiff auf die Frage, ob er mit dem Unentschieden zufrieden sei. Gerecht war das Ergebnis in jedem Fall. Als Optimist hätte Lewandowski sagen können, sein Team habe im Borussen-Park einen Punkt mehr geholt als beim 2:3 in der Vorsaison. Als Pessimist und getreu dem eigenen Bayern-Anspruch ist jedes Spiel ohne Sieg eines zu viel. Fast wirkte es in der Anfangsphase, als ob die Münchner sich den Rost von den Beinen spielen müssten. Kein Wunder: Mit Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller und Alphonso Davies bestritt ein Quartett der Startelf kein einziges Testspiel. Ein weiteres Quartett, bestehend aus Niklas Süle, Leon Goretzka, Leroy Sané und Robert Lewandowski nur 45 Minuten. Mit dem fehlerhaften Dayot Upamecano und dem bis auf einen Ballverlust (70., Chance Stindl) überzeugenden Josip Stanisic absolvierten nur zwei Startelfspieler die komplette Vorbereitung.

Sinnbildlich für den unterhaltsamen, aber fehlerbehafteten Auftritt war Davies, der nach einer Bänderverletzung im Sprunggelenk und nur vier Tagen Mannschaftstraining Höhen wie Tiefen erlebte, entgegen Nagelsmanns Erwartung aber 95 Minuten durchhielt. Sein Ballverlust leitete das 0:1 durch Plea ein, der negative Höhepunkt einer schwachen Anfangsviertelstunde. Anschließend drehte der Linksverteidiger jedoch auf, leitete zahlreiche gute Angriffe ein, war bei seinen Vorstößen stets gefährlich. Doch noch einmal zurück zum Gegentor, das jenem aus der Vorsaison frappierend ähnelte. Der Ballverlust von Davies im Mittelfeld hinterließ eine ungeordnete, zu weit aufgerückte Defensive, die sich düpieren ließ. Hier muss Nagelsmann ansetzen, derart offen zu stehen ist für jeden Gegner zu einfach.

Von einzelnen Spielern muss mehr kommen

Zu verbessern gilt es neben der körperlichen Fitness die Effizienz, zu viele Chancen ließen die Bayern (Lewandowski, Stanisic, Davies, Sané, Kimmich) ungenutzt. Der Fakt, dass sie so viele hatten, ist umgekehrt natürlich positiv. Zwischen der 14. und der 60. Minute hätte der Rekordmeister locker einen Sieg herausschießen können, scheiterte aber nicht zuletzt am starken Borussen-Torwart Yann Sommer.

In der Schlussphase gingen die Münchner viel Risiko, das beinahe bestraft worden wäre, nicht nur bei den zwei strittigen Elfmeterszenen (81., 83., jeweils Upamecano gegen Thuram), als die Münchner mächtig Glück hatten. Viele Ansätze dürfen Nagelsmann dennoch positiv stimmen, das Potenzial der Mannschaft blitzte auf, allerdings muss von einzelnen Akteuren (Gnabry, Sané, auch Müller und Goretzka) mehr kommen. Doch das ist wohl eher eine Form- und Zeit- als eine Grundsatzfrage. Und die Form kann nur über Spielpraxis kommen. Der nächste Prüfstein wartet am Dienstagabend im Supercup, wenn der FC Bayern bei Borussia Dortmund antritt.