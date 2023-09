Davids Hansa-Debüt zwischen Frust und Freude

Nur fünf Tage nach seiner Unterschrift unter einen Ein-Jahres-Vertrag in Rostock war Jonas David am Sonntag mit dem FC Hansa wieder in der alten Heimat Volkspark - und erlebte trotz der 0:2-Niederlage seines neuen Klubs einen persönlich vernünftigen Nachmittag.

Jonas David feierte sein Debüt im Hansa-Trikot. IMAGO/Michael Schwarz