David Späth sieht Rhein-Neckar Löwen "in einer schwierigen Phase"

Durch die Ergebnisse der Konkurrenz sind die Rhein-Neckar Löwen auf Rang 11 der 1. Handball-Bundesliga abgeruscht. Am Samstag musste man sich dem HC Erlangen mit 23:28 (11:14) geschlagen geben.

"Wir sind total enttäuscht, weil wir uns mehr vorgenommen hatten. Wir haben es in den letzten Spielen besser gemacht, vor allem in der European League. Wir wollten darauf aufbauen, aber leider haben wir das nicht geschafft. Wir werden das analysieren und dann nach der Nationalmannschaftspause besser machen", erklärte Torhüter David Späth im vereinseigenen YouTube-Kanal nach der Partie in der Arena Nürnberger Versicherung.

In der Liga konnten die Löwen von den letzten zehn Partien nur zweimal gewinnen, ein 33:31-Auswärtserfolg beim HBW Balingen-Weilstetten gelang Ende Februar. Pluspunkte gab es ansonsten Anfang Dezember mit einem Sieg in Hamburg und reinem Remis gegen Lemgo. Gegen beide Gegner hat man in der Rückrunde schon verloren, zudem gab es Niederlagen gegen Magdeburg, Eisenach, Stuttgart, Flensburg und eben zuletzt Erlangen.

Nach Pause "wieder in den Flow reinfinden"

"Wir sind in einer schwierigen Phase. Wir alle können Handball spielen. Ich bin Torhüter, aber ich spüre, dass wir da ein bisschen zu verkopft gerade sind. Wir müssen wieder in den Flow reinfinden und nach der Nationalmannschaftspause angreifen", erklärt Späth.

Der Nationaltorhüter sieht der nun anstehenden Länderspielpause aber mit gemischten Gefühlen entgegen. "Ich würde es am liebsten zwei Tage später schon wieder besser machen. Vielleicht ist es aber auch einfach für den Kopf ganz gut eine Woche abzuschalten", so Späth.

Gleich am 21. März wartet ein schweres Heimspiel gegen die Füchse Berlin, am Ostersonntag (31.03.) eine weitere Heimpartie gegen Frisch Auf Göppingen und am 07. April dann ein Duell bei der HSG Wetzlar. Zwischen den Partien stehen noch zwei Duelle in der European League auf der Agenda - Gegner in den Play-offs ist dann der kroatische Vertreter RK Nexe Nasice.