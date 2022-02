David Schumacher startet künftig in der DTM

David Schumacher, Sohn des ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher, verlässt den Formelsport und fährt in diesem Jahr in der DTM.

Der 20-Jährige, der zuletzt in der Formel 3 antrat, wird in einem Mercedes AMG für den Rennstall Winward starten. "Zwischen den beiden Fahrzeugkategorien liegen Welten", sagte David Schumacher in einer Mitteilung.

Schumacher wird an Mittwoch in Portimao an der Algarve erste Testfahrten mit seinem neuen Wagen absolvieren. Im sei bewusst, dass er viel lernen müsse, um zu bestehen. "Mein Ziel fürs erste Jahr ist es, mich ans Rennauto zu gewöhnen und die vielen Details aufzunehmen, die in der DTM wichtig sind", sagte er.

Auch Vater Ralf Schumacher hat eine Vergangenheit in der DTM, der heute 46-Jährige war nach Abschluss seiner Formel-1-Karriere von 2008 bis 2012 dort unterwegs.

Die DTM startet in gut zwei Monaten in Portimao (30. April bis 1. Mai) in ihre neue Saison. Weitere Stationen sind unter anderem der Lausitzring, der Norisring, der Nürburgring und Hockenheim.