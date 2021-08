David Alaba wird erste OTW-Karte in FIFA 22

Sie sind dynamisch und begehrt: die Ones To Watch-Karten für transferierte Spieler wie David Alaba. In FIFA 22 können sie sogar noch mehr Upgrades verbuchen.

EA SPORTS hat erste Informationen zu den OTW-Karten in FIFA 22 enthüllt, vieles bleibt beim Alten. Eine Änderung haben die Entwickler dennoch eingeführt, die den Neuzugängen von Top-Vereinen ein zusätzliches Werte-Upgrade verspricht.

Üblicherweise erhalten Ones To Watch für jede Spezialkarte im Team of the Week oder als Man of the Match Punkte hinzu - je nach Upgrade ihrer Inform-Version. Diese Dynamik macht sie besonders interessant und wertvoll für FUT-Spieler. Mit FIFA 22 kommt zusätzlich die "Wins To Watch"-Mechanik hinzu.

Zusatzpunkt durch "Wins to Watch"

Sobald der Verein eines OTW-Profis fünf der nächsten zehn Begegnungen in der heimischen Liga gewinnt, erhält seine Karte einen Punkt in der Gesamtbewertung hinzu. Dafür ist es irrelevant, ob der Spieler im Blickpunkt auf dem Platz steht, auf der Bank sitzt oder eine Verletzung auskuriert. Der Zeitraum für die fünf Siege gilt allerdings nicht ab Saisonbeginn, sondern ab dem 1. Oktober, dem Release-Datum von FIFA 22.

Auf welche Klubs man deswegen ein Auge haben sollte, ist bislang noch nicht bekannt - mit einer Ausnahme: David Alaba bekommt als erster Spieler eine OTW-Karte in FIFA 22. Der Österreicher wechselte vom FC Bayern München zu Real Madrid.

Wer kommt noch?

Weitere Stars sollen in den kommenden Wochen angekündigt werden. Klar ist: Nur jüngst transferierte Kicker können eine OTW-Karte erhalten. Zudem schaut sich EA SPORTS meist nach einer Mischung aus populären Spielern und aufstrebenden Talenten um. Somit kommen Fußballer wie Jack Grealish, Romelu Lukaku, Jadon Sancho, Lionel Messi oder Dayot Upamecano alle infrage. Ein paar Unbekanntere werden aber ebenso vertreten sein.

In FIFA 21 veröffentliche EA SPORTS insgesamt 28 OTW-Karten. Knapp die Hälfte zum Release, die andere Hälfte nach der Winter-Transferperiode. Das gibt einen Hinweis darauf, mit wie vielen Spezialobjekten zum Start von FIFA 22 zu rechnen ist.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.