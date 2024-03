David Alaba ist bestbezahlter Spieler in La Liga

Nicht Jude Bellingham, nicht Robert Lewandowski, sondern Österreichs Innenverteidiger David Alaba ist bestbezahlter Spieler in Spanien. Er bezieht ein Monatsgehalt von rund 1,9 Millionen Euro. An einsamer Spitze liegt Frankreichs Starstürmer Kylian Mbappe, der monatlich sechs Millionen Euro beziehen soll. Rang zwei belegt Bayerns Harry Kane vor Kevin De Bruyne von Manchester City.

David Alaba ist der Spieler mit dem höchsten Monatsgehalt in der spanischen La Liga. IMAGO/Pressinphoto

Doch etwas überraschend belegt Real Madrids David Alaba Platz eins im La-Liga-Gehaltsranking. Das geht aus einem Bericht der französischen L'Equipe hervor, der auf die Gehälter der europäischen Topverdiener eingeht. So wird Österreichs Innenverteidiger, der nach wie vor an einem Kreuzbandriss laboriert, ein Monatsgehalt von 1,88 Millionen Euro ausgewiesen. Damit liegt er in Spanien noch vor seinem ehemaligen Teamkollegen Robert Lewandowski. Der Barcelona-Stürmer liegt mit 1,87 Millionen Euro auf Rang zwei.

Europaweit liegen Alaba und Lewandowski auf den Plätzen fünf und sechs. In den Top-5-Ligen kann aber einem Spieler niemand das Wasser reichen: Kylian Mbappé wird ein Monatsgehalt von sechs Millionen Euro nachgesagt. Damit liegt er vor Bayerns Harry Kane (2,1 Millionen Euro) und Citys Kevin De Bruyne (2,02 Millionen Euro). Vierter im Europa-Gehaltsranking ist Erling Haaland mit 1,9 Millionen Euro.