Davari im Interview: "Ungerechtigkeit bringt mich in Rage"

Oberhausens Keeper Daniel Davari spricht im Interview über innere Ruhe, seine Zukunft bei RWO - und sein allerletztes Ziel als Leistungssportler.

Am zehnten Spieltag konnte Oberhausen erstmals zu null spielen (4:0 gegen den kommenden Gegner Düren) und bis zum 25. Spieltag (1:0 gegen Kaan-Marienborn) das neunte Match ohne Gegentreffer bestreiten - nur eins endete dabei 0:0 (in Lippstadt). Immer im RWO-Tor: Daniel Davari, der im kicker-Interview über die aktuelle Saison, seinen Aufstiegstraum und das Geheimnis seiner inneren Ruhe spricht.

Neun von 25 Partien ohne Gegentor, alle davon allesamt seit Mitte Oktober - das ist eine hübsche Serie, Herr Davari.

Das zeigt vor allem, wie wir uns in der Abwehr und nicht nur da stabilisiert haben. Als Torwart hat man daran Anteil, klar. Aber Fußball ist auch und gerade in Sachen Verteidigung ein Mannschaftssport. Da sind alle aufgerufen, da gebührt auch allen Dank.

Der Kader ist in dieser Saison recht schmal, schmaler als sonst. Trotzdem ist RWO im Laufe der Spielzeit stabiler geworden. Wie konnte das funktionieren?

Nach ein paar Spieltagen hatten wir diese Ausreißer gegen Rödinghausen (1:5, d. Red.), Schalke II (1:3) und 1. FC Köln II (1:4), die uns schon frühzeitig eine echte Rolle im Kampf um die Meisterschaft gekostet haben. Dabei hatten wir da auch den 3:2-Sieg über Münster oder das 2:1 im Pokal gegen den MSV Duisburg. Es war viel Auf und Ab. Der Hintergrund von Erfolg ist immer harte Arbeit, zu der dann auch auf dem Platz die unbedingte Disziplin gehört.

Der Spitzname des unumstrittenen Torwarts heißt "Diva". Wie passt das zusammen? Diva und Disziplin?

Der Name "Diva" bezieht sich sicher nicht auf Launenhaftigkeit oder dergleichen. Er ist 2009 in Braunschweig entstanden. Ich weiß gar nicht mehr, wer meiner Mitspieler die Idee hatte, aus meinem Nachnamen auf "Diva" zu kommen. Aber es macht mir nichts aus.

Wer sich aus ganz kleinen Anfängen bis zur Bundesliga hochgearbeitet hat und auf 29 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse kommt, dürfte für Stimmungsschwankungen auch keinen besonderen Platz gehabt haben, oder?

Das stimmt und das habe ich auch im Alter von 35 Jahren nicht! Mein Traum war es von Anfang an, eine Minute lang in der Bundesliga zu spielen. Das habe ich mehr als geschafft, aber damit ist ein Traum nicht zu Ende.

Was schwebt Daniel Davari denn noch vor in den kommenden Jahren?

Privat, sportlich, beruflich?

Gern in der Reihenfolge!

Privat will ich meinen Söhnen Eliah (8 Jahre, d. Red.) und Lean (1) ein guter Vater sein und so schnell wie möglich nach Oberhausen umziehen. Hier ist alles gut, Eliah spielt auch schon in der E-Jugend der Sportfreunde Königshardt, wo wir eine Wohnung suchen.

Position?

Torwart natürlich! Sportlich will ich meine Karriere bei RWO beenden. Für diese Saison haben wir noch ein klar umrissenes Ziel, den Pokal. Und in der nächsten Saison will ich endlich noch mal aufsteigen. Das wäre dann eventuell ein ganz gutes Ende. Auch was meine berufliche Zukunft angeht, spielt Rot-Weiß Oberhausen in meinen Vorstellungen eine Rolle. An der Düsseldorfer IST-Universität habe ich Sportmanagement studiert. Und etwas in dieser Hinsicht zu tun, würde mich schon reizen.

Was wäre mit einer Rolle als Trainer?

Ich bin ja Torwart, und als solcher ist man etwas in einer eigenen Welt, in einem eigenen Spiel. Ich bewundere unseren Co-Trainer Dirk Langerbein, der ja auch ein guter Torwart war. Was der alles von Räumen und dergleichen versteht! Das ist nicht mein Ding, aber als Torwarttrainer könnte ich eine ganze Menge vermitteln. In meiner wechselvollen Karriere habe ich vieles erlebt und einiges mitgenommen. Mein hiesiger Torwarttrainer Nuri Can gehört auch zu den Leuten, die eine Menge vom Torwartspiel verstehen. Ich glaube, das ist ein Bereich, der insgesamt unterschätzt wird.

Ihnen wird eine tiefe innere Ruhe nachgesagt. Was muss passieren, um diese zu gefährden?

Was mich in Rage bringt, ist Ungerechtigkeit. Wer mich manchmal aus der Ruhe bringt, ist unser kleiner Sohn Lean. Er hat das Temperament seiner Mutter. Deswegen gehe ich in der Nacht vor dem Spiel auch mal ins Hotel: Ich brauche nachts meine Ruhe.