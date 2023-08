DAV-Trio im Halbfinale - Makelloser Flohé sammelt viel Selbstvertrauen

Starker Start der deutschen Sportkletterer bei der WM in Bern: Zum Auftakt des Boulder-Wettkampfs schafften es alle drei DAV-Athleten ins Halbfinale.

"Wenn es gut läuft, dann komme ich beim Bouldern ins Halbfinale - und das ist auch mein Ziel", sagte Alex Megos wenige Tage vor der Weltmeisterschaft in Bern (1. bis 12. August). Gesagt, getan. Bei der am Dienstagabend zu Ende gehenden Boulder-Qualifikation musste der 29-jährige Erlanger bis zum letzten der insgesamt 129 Starter warten, bis er sich sicher sein konnte, dass er in die Liste der besten 20 reinrutschen würde.

Knapp ins Halbfinale einzuziehen, ist in dieser Saison scheinbar meine Spezialität. Alex Megos

Mit zwei Tops und fünf erreichten Zonengriffen war das für Megos wie schon häufiger in dieser Saison eine Zitterpartie, die aber am Ende mit Platz 17 erfolgreich ausging. "Knapp ins Halbfinale einzuziehen ist in dieser Saison scheinbar meine Spezialität", so Megos.

Musste mal wieder zittern: Alex Megos. IFSC/Lena Drapella

Fünf von fünf: Flohé sammelt viel Selbstvertrauen

Deutlich entspannter gestaltete Yannick Flohé die Boulder-Qualifikation, denn der 23-Jährige war neben den beiden Japanern Sorato Anraku und Yoshiyuki Ogata der einzige Athlet, der alle fünf Boulderprobleme lösen konnte.

"Yannick wird total fit sein für die WM", prognostizierte Megos im Vorfeld des Mega-Events in der Schweizer Hauptstadt. "Wir haben alle gerade erst zusammen in Augsburg für die WM trainiert und da war Yannick bärenstark", so Megos weiter. Für Flohé ein wahrlich Selbstvertrauen stiftender Start in die WM, denn die bisherige Saison des Esseners war seit Mitte Juni mit drei enttäuschenden Lead-Resultaten alles andere als wunschgemäß verlaufen.

Kleesattel: Starkes Finish belohnt

Das aus deutscher Sicht erfreuliche Ergebnis rundete der dritte DAV-Starter Max Kleesattel ab. Der 24-Jährige aus Schwäbisch Gmünd schaffte wie Megos zwei Tops und fünf Zonengriffe, wobei er sich die beiden Tops an den letzten beiden Routen sicherte und so spät die Kurve kriegte. Mit diesem Ergebnis rutschte er als 19. ins Halbfinale, das er somit am Freitag ab 10 Uhr eröffnen darf.

Top-Feld im Halbfinale

In die Runde der besten 20 zogen in der proppenvollen Postfinance-Arena fast alle großen Namen bzw. Medaillenanwärter ein, darunter Adam Ondra (Tschechien, Platz 19), Tomoa Nasaraki (Japan, 6.), Jakob Schubert (Österreich, 7.), Mejdi Schalck (Frankreich, 13.), Toby Roberts (Großbritannien, 15.) oder Doyhun Lee (Südkorea, 17.).

Olympiasieger Alberto Gines Lopez (Spanien), der seine Stärken eher im Lead hat, verpasste als 30. das Halbfinale genauso wie der Südkoreaner Jongwon Chon als 23., der beim Bouldern schon zum erweiterten Kreis auf die vorderen Plätze zu zählen war.

bst

Auf www.alpin.de findet ihr Tipps, Tricks & Know-how im Berg- und Wandersport sowie ausführliche Tests zum benötigten Equipment - aktuell einen Vergleichstest von Trailrunning-Schuhen.

Mehr interessante Beiträge für Kletterer findet ihr unter www.alpin.de/klettern.