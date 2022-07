DAV nominiert 20 Athleten für die EM: Flohé, Megos und Meul als Medaillen-Hoffnungen

Der DAV hat seinen Kader für die Europameisterschaft im Sportklettern. In München werden auch Medaillen im neuen Kombinations-Format vergeben.

Die "European Championships" werden vom 11. bis 21. August in München ausgetragen. Neben dem Sportklettern werden auch Wettkämpfe im Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen ausgetragen. Bei der Vielzahl an Sportarten dürften in München Erinnerungen an die Olympische Spielen von 1972 wach werden - ein sportliches Großereignis dieser Art gab es in der bayerischen Landeshauptstadt zuletzt vor 50 Jahren zu sehen.

Die unterschiedlichen Formate im Sportklettern - Speed, Bouldern, Lead sowie das neue Kombinationsformat "Boulder & Lead - werden vom 11. bis 18. August am Königsplatz mitten in der Stadt ausgetragen.

Der deutsche Verband blickt optimistisch auf das Mega-Event, hatten doch einzelne Athleten in dieser Saison schon Topergebnisse im Weltcup einfahren können. So gewann Yannick Flohé den Boulder-Weltcup in Brixen, Alex Megos kletterte im Lead auf Platz drei in Briancon und Hannah Meul holte zwei Silbermedaillen im Bouldern (Brixen, Innsbruck). Zudem ist Flohé seit September 2021 Weltmeister im Kombinationsformat, als diese Wettkampfform erstmals - wenn auch ohne echtes Finale - mit einem Medaillensatz versehen wurde.

Bestvater kehrt auf Wettkampf-Bühne zurück

Dass dieses Trio bei der EM in München dabei sein wird, war offensichtlich, nun hat der DAV weiteren Athleten nominiert. Besonders zu erwähnen wäre dabei Alma Bestvater. Die 26-Jährige aus Weimar verpasste bislang alle Wettkämpfe, eine Schulterverletzung warf sie weit zurück.

Den letzten Wettkampf bestritt Bestvater im September 2021 bei der WM in Moskau. Bei der letzten EM 2020, die ebenfalls in der russischen Hauptstadt ausgetragen worden war, landete sie in ihrer Spezialdisziplin Bouldern auf Platz 5. Dass sie nun in München dabei ist, beschrieb sie via Instagram als "verrückte Phantasien, die tatsächlich wahr wurden".

Ritter und Lucke sollen es an der Speed-Wand richten

In der Tempo-Abteilung ruhen die Hoffnungen des DAV auf Sebastian Lucke (19) und Franziska Ritter (19). Die beiden Speedkletterer überzeugten in diesem Jahr in Arco (Italien) und halten aktuell die deutschen Rekorde. Lucke, deutscher Meister 2020, verbesserte beim Weltcup in Chamonix den deutschen Rekord auf 5,64 Sekunden an der 15-Meter-Wand. Ritter, amtierende deutsche Meisterin und Jugendweltmeisterin, hält mit 7,32 Sekunden den nationalen Frauen-Rekord. Zudem kletterte sie in dieser Weltcup-Saison schon dreimal in die Top Ten (Seoul, zweimal Salt Lake City) und wurde im Juli bei den World Games in Birmingham/Alabama Dritte.

Für das neue Kombinationsformat "Boulder & Lead", das auch bei den Olympischen Spielen 2024 ausgetragen wird, qualifiziert man sich in München über die Plätze in den jeweiligen Einzeldisziplinen. Nur wer in beiden Disziplinen startet, hat die Chance, im Kombinations-Finale am 17. und 18. August anzutreten.

Das Starterfeld des DAV im Überblick

Bouldern, Männer: Alexander Megos (DAV Erlangen) Yannick Flohé (DAV Aachen), Philipp Martin (DAV Allgäu-Kempten), Max Kleesattel (DAV Schwäbisch Gmünd), Christoph Schweiger (DAV Ringsee).

Bouldern, Frauen: Hannah Meul (DAV Rheinland-Köln), Roxana Wienand (DAV Aschaffenburg), Afra Hönig (DAV Landshut), Alma Bestvater (DAV Weimar), Leonie Lochner (DAV München-Oberland).

Lead, Männer: Alexander Megos, Yannick Flohé, Philipp Martin, Sebastian Halenke (DAV Schwäbisch Gmünd).

Lead, Frauen: Hannah Meul, Käthe Atkins (DAV Frankfurt/Main)

Speed, Männer: Linus Bader (DAV Düsseldorf), Leander Carmanns (DAV Rheinland-Köln), Sebastian Lucke (DAV Konstanz), Dorian Zedler (DAV Stuttgart).

Speed, Frauen: Nuria Brockfeld (DAV Osnabrück), Julia Koch (DAV Wuppertal), Franziska Ritter (DAV Düsseldorf), Anna Apel (DAV München-Oberland).

Boulder & Lead, Männer: Alex Megos, Yannick Flohé, Philipp Martin.

Boulder & Lead, Frauen: Hannah Meul

Zeitplan der Europameisterschaften in München

11. August 2022: Qualifikation Männer Bouldern, Qualifikation Lead Frauen (10 - 16.30 Uhr)

12. August 2022: Qualifikation Frauen Bouldern, Qualifikation Lead Männer (10 - 16.30 Uhr)

13. August 2022: Halbfinale und Finale Männer Bouldern, Halbfinale/Finale Lead Frauen (9 - 19.30 Uhr)

14. August 2022: Halbfinale und Finale Frauen Bouldern, Halbfinale/Finale Lead Männer (9 - 20 Uhr)

15. August 2022: Qualifikation und Finale Speed Frauen/Männer (12.30 - 18 Uhr)

17. August 2022: Finale Frauen Combined (15 - 18 Uhr)

18. August 2022: Finale Männer Combined (15 - 18 Uhr)