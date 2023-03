DAV gibt Kader bekannt: Meul, Megos und Flohé wieder die Aushängeschilder

Am Mittwoch gab der DAV seine Kader für die anstehende Weltcup-Saison im Sportklettern bekannt. Doch auch für Olympia 2024 musste der Verband schon erste Entscheidungen treffen.

Keine Überraschung war die Nominierung der drei hellsten Sterne beim DAV: Bei den Frauen steht Hannah Meul im sogenannten Olympia-Kader für die Disziplinen Boulder und Lead, bei den Herren sind dies in den beiden klassischen Disziplinen Yannick Flohé und Alex Megos. In der Disziplin Speed hat der DAV lediglich Franziska Ritter für den Olympiakader nominiert.

Für die Meldung im Olympiakader benötigen die Kletterinnen und Kletterer nachgewiesenes Medaillen- oder Finalplatzniveau. Meul stand 2022 beim Bouldern zweimal mit der Silbermedaille auf dem Podium und wurde in ihrer Paradedisziplin in München Vize-Europameisterin hinter der aktuell noch verletzten Dominatorin Janja Garnbret.

Flohé setzte 2022 mit dem Weltcup-Sieg beim Bouldern in Brixen sein Highlight und wurde beim Lead in Koper Dritter. Megos holte beim Lead in Briancon ebenfalls eine Bronzemedaille. Ritter, die im Speed mit 7,32 Sekunden den deutschen Rekord hält, hingegen erreichte im vergangenen Jahr mehrfach Top-Ten-Platzierungen.

Im sogenannten Perspektivkader hat der DAV bei den Damen folgende Kletterinnen nominiert: In den Disziplinen Boulder und Lead Lucia Dörffel, Alma Bestvater, Afra Hönig, Anna Lechner, Roxana Wienand, Käthe Atkins und Martina Demmel. In der Disziplin Speed ist Nuria Brockfeld im Perspektivkader.

Bei den Herren stehen folgende Kletterer im Perspektivkader: Für Boulder und Lead Max Kleesattel, Philipp Martin, Christoph Schweiger, Sebastian Halenke und Chris Hanke. Beim Speed sind es Linus Bader, Sebastian Lucke und Leander Carmanns.

Taucht Jan Hojer nochmals auf der großen Bühne auf?

Kehrt er auf die Weltcup-Bühne zurück? Jan Hojer. imago images/AFLOSPORT

Mit dem Olympia- und dem Perspektivkader wird der DAV bei den Weltcups und Europacups vertreten sein. Jan Hojer (31), der über viele Jahre der beste DAV-Kletterer war, hatte sich nach der olympischen Premiere in Tokio 2021 eine längere Wettkampfpause gegönnt, kehrte aber Ende des vergangenen Jahres wieder zurück auf die Wettkampfbühne. Der Routinier wurde vom Verband im DAV-Kader gemeldet. Ob Hojer nochmal auf der ganz großen Weltcup-Bühne auftaucht, bleibt abzuwarten. 2015 und 2017 wurde er in Innsbruck bzw. München im Bouldern Europameister.

Highlight 2023: WM in Bern im August

In der am 21. April startenden Weltcup-Saison (Boulder-Weltcup in Hachioji/Japan) können sich die Athleten schon für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifizieren. Das Highlight der diesjährigen Saison steigt in der Schweizer Hauptstadt Bern, wo in der ersten August-Hälfte die Weltmeisterschaften stattfinden.