Daumen hoch: St. Pauli verlängert mit Albers

Beim letzten Saisonspiel in der 2. Liga hatte Andreas Albers keine Blumen zum Abschied bekommen, die Zukunft beim FC St. Pauli aber noch nicht gesichert. Die ist nun geklärt, der Stürmer geht mit in die Bundesliga.

St. Pauli und Andreas Albers haben sich auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages geeinigt, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Die Begründung lieferte Sportchef Andreas Bornemann: "Andreas hat sich hier einen einwandfreien Ruf erarbeitet und ist im gesamten Team sehr anerkennt. Dies war die Basis, die Zusammenarbeit zu verlängern."

Albers war im Sommer 2023 ablösefrei vom SSV Jahn Regensburg nach Hamburg gekommen, der Mittelstürmer brachte die Erfahrung von 133 Zweitliga-Spielen mit aus der Oberpfalz. Für die Kiez-Kicker lief der dänische Angreifer dann 17-mal auf, stand allerdings nur dreimal in der Startelf und spielte keine Partie über die kompletten 90 Minuten.

Dennoch geht es für Albers nun bei den Kiez-Kickern sogar eine Etage höher in der Bundesliga weiter, der Daumen der Verantwortlichen des Aufsteigers hat sich nicht gesenkt. "Andreas Albers ist ein erfahrener Mittelstürmer, der uns durch seine Persönlichkeit, positive Einstellung und große Identifikation mit dem Verein auch in der Bundesliga helfen kann", baut der neue Cheftrainer Alexander Blessin auf den bereits 34-Jährigen, der unter dem nach Brighton gewechselten Fabian Hürzeler nur eine Nebenrolle spielte.

Albers Vorfreude auf die Bundesliga

Nicht so am letzten Spieltag, als er sein bislang einziges Tor für St. Pauli erzielte - es war der Ausgleichstreffer beim 2:1-Sieg beim SV Wehen Wiesbaden, der dem Verein die Meisterschaft sicherte. Albers, als Kaderspieler extrem wichtig, genießt hohes Ansehen bei Kollegen und im Trainerteam, hat außerdem seine Rolle als Ersatzmann schon in der abgelaufenen Saison akzeptiert und darf sich jetzt in der Bundesliga beweisen: "Ich freue mich sehr, nach dem Aufstieg auch in der kommenden Saison beim FC St. Pauli zu bleiben. Mit meiner Erfahrung möchte ich dem Team auf und außerhalb des Platzes helfen."