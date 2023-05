Dauerkartenpreise: Chelseas bemerkenswerte Geste

Trotz finanziellem Druck nach einer teuren, aber erfolglosen Saison hat der FC Chelsea erneut seine Dauerkartenpreise nicht erhöht. Das dürfte auch ein Verdienst der Fans sein.

Der FC Chelsea hat nichts Neues gemacht, doch genau das ist bemerkenswert: Obwohl der finanzielle Druck hoch ist, werden die Blues zum zwölften Mal hintereinander den Preis für die günstigste Erwachsenen-Dauerkarte nicht erhöhen. In Fankreisen war das nicht unbedingt erwartet worden.

"Die Dauerkartenpreise für Erwachsene sind seit 2011/12 eingefroren, was bedeutet, dass sie seit 2005 real um 32 Prozent gefallen sind", betonte der Klub am Donnerstag in einer Mitteilung. "Wie in vielen anderen Branchen sind auch bei uns die Kosten erheblich gestiegen. Der Betrieb der Stamford Bridge und die Durchführung von Spieltagen sind besonders stark dem Inflationsdruck ausgesetzt - seit 2018 sind sie um 31 Prozent gestiegen." Doch gleichzeitig sei man sich der erhöhten Lebenshaltungskosten der Fans "sehr bewusst". Deshalb habe der Vorstand beschlossen, nicht an der Preisschraube zu drehen. Die günstigste Dauerkarte kostet damit weiterhin umgerechnet rund 860 Euro.

Chelsea muss Einnahmen generieren

Eine Erhöhung wäre nach dieser Saison auch schwer zu verkaufen - und doch in gewisser Weise logisch gewesen: Über 600 Millionen Euro haben die neuen Chelsea-Eigner im Rahmen ihrer riskanten Transferpolitik in den vergangenen beiden Wechselperioden zusammengerechnet allein in Ablösen investiert, was zu einem teuren, aufgeblähten Kader, aber zu keinerlei sportlichem Erfolg geführt hat. Die Mannschaft, noch bis zum Sommer vom bislang glücklosen Interimstrainer Frank Lampard betreut, wird titellos bleiben und den Europapokal verpassen.

"Diese Saison hat nicht die Ergebnisse gebracht, die sich jeder von uns wünscht", schreibt Chelsea, das nun dringend Einnahmen generieren muss. "Wir wissen, worauf wir hinarbeiten, aber wir wissen auch, dass dies harte Arbeit, Entschlossenheit und Engagement erfordern wird. Wir alle wollen, dass Chelsea wieder dorthin zurückkehrt, wo wir hingehören, und dass wir an der Stamford Bridge noch viele weitere erfolgreiche Momente erleben."

Die Fans danken Boehly explizit

Der Schulterschluss mit den treuesten Fans dürfte in dieser Hinsicht ein vernünftiger Schachzug sein. Der Chelsea Supporters' Trust hatte im Vorfeld vor einer "unumkehrbaren Vergiftung" gewarnt, sollten die Dauerkartenpreise angehoben werden. Nun sprach die Fan-Organisation Klubboss Todd Boehly und dem restlichen Vorstand explizit ihren Dank dafür aus, die Belange der Anhänger "an erste Stelle" gesetzt zu haben. Das sei ein "Schritt in die richtige Richtung".

Beide Seiten versicherten sich gegenseitig, im Dialog bleiben zu wollen. Und dabei könnte es schon bald wieder um Ticketpreise gehen. Die Blues kündigten nämlich am Donnerstag gleichzeitig an, in der neuen Saison "die gesamte Ticketing-Strategie" zu überprüfen - unter anderem dahingehend, dass "alle unsere Sitzplätze ihren Wert und ihre Nachfrage widerspiegeln".