"Dauerhaft Spitzenfußball in Oldenburg": Schachten verlängert als sportlicher Leiter des VfB

Der VfB Oldenburg setzt auf personelle Konstanz: Sebastian Schachten bleibt den Blauen erhalten.

Sebastian Schachten hat in Oldenburg noch was vor. IMAGO/Nordphoto

Seit fast drei Jahren ist der heute 39-jährige Sebastian Schachten in Oldenburg in der Verantwortung, schaffte mit dem VfB 2022 den Aufstieg in die 3. Liga - auch wenn die Niedersachsen die Spielklasse in der Spielzeit darauf nicht halten konnten. Der Profifußball aber bleibt weiter das Ziel des ehemaligen Bundesliga- und Zweitligakickers (u.a. FC St. Pauli und Borussia Mönchengladbach), der seinen Vertrag in Oldenburg nun "vorzeitig langfristig" verlängert hat, wie der VfB in einer Meldung schreibt: "Wir sind hier gemeinsam angetreten, um den VfB Oldenburg insgesamt weiterzuentwickeln und zu professionalisieren", wird Schachten dort zitiert.

Dabei gehe es nicht allein um die erste Mannschaft, der konsequente Ausbau der Jugendarbeit spiele ebenso eine Rolle wie die nachhaltige Verbesserung der Rahmenbedingungen. So hofft der aktuelle Regionalligist etwa auf ein neues Stadion.

"Frühzeitig Planungssicherheit"

In den vergangenen Jahren habe man die Strukturen bereits signifikant verändert, gleichwohl warte noch viel Arbeit, betont Geschäftsführer Michael Weinberg. "Die Saison in der 3. Liga hat uns allen deutlich vor Augen geführt, was notwendig ist, um dauerhaft Spitzenfußball in Oldenburg etablieren zu können."

"Mit der Vertragsverlängerung von Sebastian Schachten haben wir auf der Position des sportlichen Leiters frühzeitig Planungssicherheit geschaffen und einen wichtigen Eckpfeiler weiter für den VfB erhalten. Ergänzend zu seinen bisherigen Aufgaben, wird er sich in Zukunft auch verstärkt um die konzeptionelle Ausrichtung und Weiterentwicklung der Jugendarbeit im VfB kümmern", so Andreas Boll, Vorstand des VfB Oldenburg.

In der Regionalliga Nord überwintert der VfB Oldenburg aktuell auf Rang sechs, hat elf Punkte Rückstand auf die Spitze.