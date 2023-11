Dauerbrenner Xhaka: Klares Spiel, klare Ziele, keine Ausreden

Auch beim 3:0 in Bremen fungierte Granit Xhaka als Metronom des Leverkusener Spiels höchst verlässlich. Seinem klaren Spiel ließ der Mittelfeldakteur auch klare Worte folgen. Der Schweizer hat hohe Ziele - und lässt keine Ausreden gelten.

Er spielt und spielt und spielt. Granit Xhaka ist einfach nicht kleinzukriegen. In 17 von 18 Pflichtspielen stand der Mittelfeldstratege in dieser Saison in Leverkusens Startelf. Auch in Bremen, nachdem er zuvor drei (!) Länderspiele für die Schweiz bestritten hatte. Und auch beim 3:0-Erfolg an der Weser präsentierte der Routinier all seine Fähigkeiten als Taktgeber der Werkself.

Warum der Linksfuß trotz der Dauerbelastung keinen Substanzverlust zu erleiden scheint, erklärt dieser so: "Mit 31 kennt man seine Körper sehr gut. Ich erhole mich viel besser als in jüngeren Jahren. Für mich ist es eine Mentalitätsfrage: sich selbst zu pushen, zu sagen: ich bin nicht müde."

Dass er trotzdem irgendwann eine Auszeit benötigen wird, ist Leverkusens Nummer 34 bewusst. "Natürlich wird eine Zeit kommen, in der ich auch meine Pause brauche, aber ich fühle mich super wohl: Ich bin frisch, ich bin fit, ich bin verletzungsfrei", erklärt er und nennt dann einen nicht zu unterschätzenden Aspekt: "Solange man so einen Lauf hat, macht das alles ein bisschen einfacher."

Acht Siege in Serie stellen innerhalb einer Saison einen Vereinsrekord dar. 34 von 36 möglichen Punkte hat Bayer bislang in der Liga geholt und damit einen Bundesligarekord eingestellt. Wettbewerbsübergreifend hat die Werkself 17 von 18 Pflichtspiele gewonnen. Bei so viel Lauf hat Xhaka also gar keine Chance, müde zu werden. Zumal er viele gute Argumente für seine Mannschaft erkennt, den Platz an der Sonne weiter zu verteidigen.

"Wir haben eine gesunde Konkurrenz, die eine Spitzenmannschaft ausmacht. Die pusht jeden Spieler, besser zu werden. Das sieht man tagtäglich", weist er auf die Leistungsdichte im Kader hin, der zudem auch in seiner Breite einen wichtigen Faktor darstellt.

"Wir haben Spieler, die auch von außen den Unterschied machen. Wir brauchen alle", betont Xhaka, "wir sind noch sehr früh in der Saison. Und am Schluss zählt natürlich die Frische und, dass du wenig Verletzte hast, dass man da oben mitmacht."

Dies strebt Xhaka mit Bayer 04 ohne Wenn und Aber an. Ob Bayer am Ende etwas Zählbares erreichen könne trotz des Afrika-Cups, für den der Klub womöglich fünf Profis abstellen muss, die dann bei fünf Ligaspielen fehlen würden? Xhakas Antwort ist so klar wie sein Spiel auf dem Platz.

"Das ist das Ziel. Den Afrika-Cup gibt es auch für die anderen Vereine. Es gibt keine Ausreden", betont er und argumentiert wie bei seiner körperlichen Belastung eine mögliche Schwäche weg: "Wir haben eine super Truppe, einen breiten Kader. Ich bin überzeugt, wenn wir weiter so arbeiten, dass wir auch dann eine gute Performance zeigen können."

Negativen Blickwinkeln gewährt der Führungsspieler keine Möglichkeit, irgendwelche Energien zu absorbieren. Xhaka setzt darauf, nur bei sich zu bleiben. Das gilt auch in Bezug auf das Titelrennen. Die Frage, ob es nun bei zehn bzw. elf Punkten Vorsprung auf den BVB und Leipzig nur noch ein Duell mit dem FC Bayern um die Meisterschale gebe, tangiert ihn nicht.

"Wir schauen nicht, was die anderen machen. Wenn wir unsere Spiele nicht gewinnen, bringt es uns nichts. Wir müssen erst unsere Arbeit machen", erklärt Xhaka das Bayer-Credo, um dann nochmal zu betonen: "Nach 34 Spielen schauen wir dann gerne auf die Tabelle..." Und wo Xhaka sein Team dann sehen möchte, ist unzweifelhaft.