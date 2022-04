Dauerbrenner Roßbach verlängert in Rostock

Hansa Rostock hat den auslaufenden Vertrag mit Stammkraft Damian Roßbach um weitere zwei Jahre verlängert.

Roßbach war zur Saison 2020/21 vom Karlsruher SC an die Ostsee gewechselt und entwickelte sich bei Hansa sofort zum Leistungsträger. Das weiß auch Martin Pieckenhagen, Vorstand Sport, der sich über die Vertragsverlängerung freut. "Er war sowohl in der Aufstiegssaison als auch in der jetzigen Spielzeit maßgeblich an der positiven Entwicklung der Mannschaft auf und neben dem Platz beteiligt."

28 Spiele, 2508 Minuten

In dieser Saison ist der gebürtige Frankfurter ein absoluter Dauerbrenner und stand bis auf eine Partie (beim 0:1 in Nürnberg) in allen anderen Spielen von der ersten bis zur 90. Minute auf dem Platz (kicker-Note 3,50). Sowohl in der vergangenen als auch in der laufenden Saison gehört der 29-jährige Roßbach zum Mannschafstrat der Rostocker.

Auch Roßbach freut sich, "weiterhin Teil des F.C. Hansa zu sein. Unabhängig von der Liga wollte ich gern in Rostock bleiben, weil mir der Verein, das ganze Umfeld und natürlich die Stadt und Region einfach sehr gut gefallen. Zudem fühlt sich auch meine Familie sehr wohl in Rostock", wird der Innenverteidiger auf der Website der Kogge zitiert.