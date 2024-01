Dauerbrenner Muroya: "Vielleicht muss ich ein paar Tore mehr machen"

Im heutigen Fußball ist es, so kurios das klingt, beinahe eine halbe Ewigkeit: Seit 2020 trägt Sei Muroya nun das Trikot von Hannover 96 - so lange wie kein anderer Feldspieler des Zweitligisten und übertroffen nur von Keeper Ron-Robert Zieler.

In 111 Pflichtspielen für die Niedersachsen gelangen dem 29-Jährigen vier Tore und zwölf Assists. In einer Medienrunde schilderte Sei Muroya nun erstmals seine Erfahrungen in Hannover und wagt auch einen Blick in die Zukunft. Der Japaner über …

… die Kapitänsbinde, die er zuletzt in Testspielen erstmals tragen durfte:

"Ich bin ja nicht wirklich Kapitän, aber als der Trainer mir im Trainingslager die Binde gegeben hat, war das eine große Überraschung und eine Ehre für mich. Ich hoffe, dass ich ihr gerecht wurde. Es ändert sich für mich auf dem Platz nichts, aber es gibt ein gutes Gefühl."

… seinen Wechsel vom FC Tokyo nach Hannover und die dortige Entwicklung zum Dauerbrenner:

"Als ich 2020 nach Europa kam, hatte ich keine konkrete Vorstellung davon, wie lange ich wohl bleiben würde. In Europa gibt es viele Klubs und so viele Wechsel. Nun schon die vierte Saison hier zu spielen, macht mich ein bisschen stolz."

… die Beziehung zu seinem ersten und bisher einzigen Verein im Ausland:

"Hannover und 96 sind für mich sehr besonders. Die Leute hier sind nett zu mir. Sie versuchen, mit mir zu kommunizieren, obwohl ich mich mit dem Deutsch-Sprechen noch immer schwertue. Meine Familie, also auch meine Frau und mein Sohn, lieben es hier in Hannover."

… den Vergleich mit seiner Heimatstadt:

"Tokio und Hannover - das ist ein kompletter Unterschied. In Tokio ist immer viel los. Hier ist alles etwas ruhiger. Ich konnte das so nicht erwarten, aber es ist gut für mich und die Familie."

… Heimatgefühle:

"Natürlich vermisse ich Japan - es ist meine Heimat. Ich war in den Weihnachtstagen dort."

… das Essen in Deutschland:

"Meine Frau kocht täglich Japanisch, ich mag aber auch gerne deutsches Essen. Am besten schmeckt mir hier in Deutschland das Schnitzel."

… die für ihn schwierige Hinrunde mit nur drei Spielen in der Startelf:

"Anfang der Saison war ich verletzt, ich habe ein paar Spiele verpasst, die Mannschaft hat gut gespielt. Ich musste auf meine Chance warten, habe mich aufs Training fokussiert. Nicht nur ich und Jannik (Rechtsverteidiger-Konkurrent Jannik Dehm, d. Red.), sondern jeder hier hat einen Konkurrenzkampf zu bestehen. Das ist es, was wir brauchen. Wie alle möchte ich natürlich jedes Spiel spielen."

… das gute Verhältnis zu seinem direkten Konkurrenten:

"Jannik hilft mir. Dinge, die ich nicht verstehe, erklärt er mir. Ich kann ihn auch immer fragen. Ich schätze ihn sehr."

… seine eigene sportliche Rolle als Rechtsverteidiger in der Mannschaft:

"Rechts hinten ist meine beste Position. Von dort kann ich mit Tempo nach vorne gehen, mag es aber auch gerne, hinten die Zweikämpfe zu führen. Offensiv muss ich mich noch entwickeln. Vielleicht muss ich ein paar Tore mehr machen, vor allem aber auch Vorlagen geben. Da geht bei mir in der Rückrunde vielleicht noch etwas mehr."

… den japanischen Amateurspieler Hayate Matsuda, der bei den 96-Profis mittrainiert:

"Hayate Matsuda möchte seine nächsten Schritte machen, ich möchte ihm gerne helfen. Er kommt zum Essen öfters zu mir. Er ist ohne Familie hier in Deutschland, ich erinnere mich noch daran, wie das für mich am Anfang war. Genki Haraguchi (VfB Stuttgart, von 2018-21 bei 96, d. Red.) hat mir hier damals auch so geholfen."

… seine Sprachkenntnisse:

"Ich hatte ein halbes Jahr lang Deutschkurs und habe die Basics gelernt. Gleichzeitig habe ich mein Englisch verbessert, damit kommt man insgesamt in Europa überall zurecht. Mein deutscher Lieblingsbegriff: "Immer weiter".

… seine sportlichen Ziele mit dem Team:

"Das Beste wäre, wenn wir hier in Hannover einmal in die Bundesliga aufsteigen würden. Ich mag die Atmosphäre hier, die enthusiastischen Fans."

… seine Situation in der japanischen Auswahl, für die er bislang 19-mal auflief:

"Um Nationalelf zu spielen, müsste ich hier wohl Bundesliga spielen. Natürlich würde ich hinfliegen, wenn der Trainer mich anruft, aber ich bin auf das Hier und Jetzt konzentriert, wir werden sehen. Die Priorität liegt eindeutig auf 96."