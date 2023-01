Daube: "Der Trainer hat mir die Augen geöffnet"

Mattis Daube hatte beim VfB Lübeck kein leichtes Jahr. Nun hofft der Außenverteidiger, für seinen Coach Lukas Pfeiffer wieder unverzichtbar zu werden.

Im Spätherbst war ein ernstes Gespräch nötig gewesen. "Der Trainer hat mir die Augen geöffnet: Eine Zeit lang bin ich nicht gut damit umgegangen, dass ich nur wenig gespielt habe", gesteht Mattis Daube, der nach seinem Kreuzbandriss zwar zu Beginn der Sommervorbereitung wieder ins Training eingestiegen war, in der ersten Saisonhälfte aber lediglich viermal von Beginn an für den VfB Lübeck aufgelaufen ist.

"Wenn man vorher Stammspieler war, hat man natürlich nach einer Verletzung den Anspruch, das schnell wieder zu werden", weiß auch Trainer Lukas Pfeiffer, dass Daube mit der Erwartung in die Spielzeit gestartet war, möglichst häufig zur Startformation zu gehören. "Irgendwann war ich zu verbissen auf einen Stammplatz fixiert", erklärt der 24-Jährige, dass er Probleme hatte mit der Rolle als Ergänzungsspieler.

Offener Konkurrenzkampf

Pfeiffer machte ihm deutlich, dass er besser sein müsse als jene, die er verdrängen wolle. Weil Robin Kölle hinten rechts und Morten Rüdiger links meist einen guten Job gemacht haben, hatte Daube oft das Nachsehen. Wenn im Februar die entscheidende Etappe im Titelrennen beginnt, hofft der Außenverteidiger die Nase vorn zu haben.

Im Sommer trainierte er dosiert, jetzt kann er sich einem offenen Konkurrenzkampf stellen - und scheint gewappnet: "Ich habe mir nur vier Tage Urlaub in Amsterdam gegönnt, danach habe ich intensiv an Kraft und Ausdauer gearbeitet." Daube hofft, sich so einen Vorteil gegenüber seinen Teamkollegen verschafft zu haben. Über gute Trainingsleistungen will er sich aufdrängen. "Ziel muss es sein, dass der Trainer ein schlechtes Gewissen hat, wenn er mich nicht aufstellt", betont Daube, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Angst, die eigenen Erwartungen nicht erfüllen zu können, hat er nicht. "Druck ist etwas, das auf mich positiv wirkt - so wie die offenen und ehrlichen Worte des Trainers im Herbst, die haben mir sehr geholfen."