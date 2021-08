Daten-Check: Thielmanns besonderer Wert für den FC

In einer kleinen Serie stellen wir Spieler vor, die 2021/22 auf ihren großen Bundesliga-Durchbruch hoffen. Was sind ihre Stärken, wo gibt es Verbesserungsbedarf? Jan Thielmann sticht beim 1. FC Köln schon mit 19 Jahren heraus - aus gutem Grund.

U-17-Meister 2019, Bundesliga-Debüt im Dezember 2019, inzwischen mit 36 Bundesliga-Einsätzen und sechs Scorerpunkten (zwei Tore/vier Vorlagen): Jan Thielmann (19) ist ein Aushängeschild für die hervorragende Nachwuchsarbeit beim 1. FC Köln. 2021/22 will sich der Offensivmann weiter etablieren.

Stärken

Dass Thielmann bereits auf 36 Einsätze kommt, liegt auch daran, dass er offensiv variabel eingesetzt werden kann - sowohl zentral als Stürmer oder hängende Spitze als auch auf beiden Außenstürmerpositionen. Während andere FC-Profis verletzt waren oder schwächelten, spielte sich Thielmann 2020/21 so ins Rampenlicht (24 BL-Einsätze, fünf Scorerpunkte).

Jan Thielmanns Stärken im Köln-internen Vergleich 2020/21. StatsBomb

Angesichts seines Alters präsentierte sich Thielmann als sehr abschlussstark. Trotz nur zweier erzielter Tore landete etwa jeder fünfte Schuss im Tor. Weder der für 7,5 Millionen Euro zur AS Monaco abgewanderte Ismail Jakobs noch Florian Kainz oder Sebastian Andersson kamen nur annähernd auf diese Effizienz.

Daneben war Thielmann vergangene Saison hinter Ondrej Duda (sechs) mit Marius Wolf und Ellyes Skhiri (je 3) zweitbester Vorlagengeber im Kader der Geißböcke. In Relation zur Spielzeit kommt aber nur Duda mit 0,19 Vorlagen pro Spiel auf mehr Vorlagen. Dahinter folgt bereits Thielmann mit 0,16. Während Kainz in acht Einsätzen keine Vorlage gab, kamen Andersson und Jakobs in 16 bzw. 23 Einsätzen auf jeweils einen Assist.

Schwächen

Eine von Thielmanns Schwächen liegt darin, dass er in Eins-gegen-eins-Situationen noch zu selten Kapital aus seiner Schnelligkeit schlagen kann. Mit 0,41 erfolgreichen Dribblings pro Spiel lag er 2020/21 FC-intern hinter Jakobs und Kainz. Nur Andersson hat weniger erfolgreiche Dribblings, erfüllt jedoch als Stoßstürmer, der auch mal mit dem Rücken zum Tor Bälle halten und verteilen soll, eine andere Funktion als Thielmann.

Zwei Werte im Köln-internen Vergleich 2020/21, die zeigen, wo Jan Thielmann noch Luft nach oben hat. StatsBomb

Hinzu kommt eine Schwäche im Passspiel. Nur 64 Prozent der gespielten Pässe brachte Thielmann auch an den Mann. Das lag zwar mit Sicherheit auch daran, dass Kölns Spiel in der vergangenen Saison nicht von Sicherheit und Überzeugung geprägt war. Auch Jakobs (67 Prozent) und Kainz (69 Prozent) waren weit von guten Werten entfernt. Trotzdem ist das ein Punkt, in dem Thielmann starkes Verbesserungspotential aufweist.

Fazit

Mit 19 Jahren ist Thielmann schon jetzt ein wichtiger Baustein beim 1. FC Köln. Seine Kombination aus Schnelligkeit sowie Tor- und Vorlageninstinkt sticht im FC-Kader heraus. Trainer Steffen Baumgart bietet er zudem offensive Variabilität. Verbessert er seine Dribblings und Passqualität weiter, könnte Thielmann bald unverzichtbar für die Kölner werden.