Daten-Analyse: Wie viel Havertz steckt in Wirtz?

Florian Wirtz hat in Leverkusen das Erbe von Kai Havertz angetreten. Wo Bayers Teenager schon weiter ist als sein Vorgänger zur gleichen Zeit - und wo noch nicht.

"Der bessere Havertz" betitelte der kicker einen Artikel über Florian Wirtz - nicht etwa im März 2022, in dem der 18-Jährige die zentrale Figur der vielleicht formstärksten Offensive der Bundesliga ist. Sondern im Dezember 2020, als er gerade ein gutes halbes Jahr Profifußball hinter sich hatte. Wirtz' Talent war früh augenfällig, aktuell springt es den Bundesliga-Zuschauer geradezu an. Ähnlich, wie es einst bei Kai Havertz der Fall war. Oder doch ganz anders?

Gewisse Parallelen sind - neben dem offensichtlichen Talent und dem Verein ihres Aufstiegs - durchaus vorhanden. Kurios unter anderem: Sowohl Havertz im Oktober 2016 als auch Wirtz im Mai 2020 feierten ihr Bundesliga-Debüt gegen Werder Bremen. Und beide verdienten sich ihre ersten Leverkusener Sporen noch nicht im Zentrum, sondern bestritten den Großteil ihrer ersten Einsätze auf der rechten Außenbahn.

Ein Leistungssprung von vergleichbarem Ausmaß

Der dauerhafte Weg in die Zentrale erfolgte sowohl für Havertz als auch für Wirtz im ersten vollständigen Bundesliga-Jahr, in dem beide jeweils 25-mal in der Startelf standen - und damit wuchs auch der Einfluss aufs Leverkusener Spiel. Im Alter von 17 (Wirtz) beziehungsweise 18 (Havertz) waren die Teenager an jedem fünften Leverkusener Liga-Tor direkt beteiligt: Wirtz kam 2020/21 auf elf Scorerpunkte und damit eine Beteiligung von 20,8 Prozent aller Treffer, Havertz' Daten aus 2017/18 fallen mit zwölf Scorern und 20,7 Prozent beinahe identisch aus.

Auch der Leistungssprung in der zweiten kompletten Saison nahm vergleichbar große Ausmaße an: Havertz kam 2018/19 auf 21 Scorerpunkte, Wirtz liegt momentan bei 18. Hier zeigt sich aber bereits die Diskrepanz zwischen beiden Akteuren. Während Havertz 17 der 21 Beteiligungen durch ein Tor sammelte, ist Wirtz mehr Vorbereiter denn Schütze. In der laufenden Saison kommt er auf elf Assists - so viele schaffte Havertz in keiner Saison unterm Bayer-Kreuz.

Deutlich mehr Schnittstellenpässe, dafür auch mehr Fehlpässe: Die Passwerte von Wirtz und Havertz zeigen klar die Unterschiede im Spielstil beider Akteure auf. kicker

Der tiefere Blick in die Daten offenbart einen deutlichen Unterschied zwischen den Spielstilen der beiden Ausnahmekönner: Bereits in seiner ersten vollständigen Saison spielte Wirtz (1,96 pro Spiel) - obwohl zu diesem Zeitpunkt jünger als Havertz im zweiten Jahr - mehr als doppelt so viele Schnittstellenpässe wie Havertz (0,8). Im zweiten Jahr fallen diese Werte sogar noch eklatanter aus: 2021/22 spielte Wirtz bislang 2,08 derartige Pässe und damit mehr als dreimal so viele wie Havertz 2018/19 (0,65). Außerdem kommt er auf mehr als doppelt so viele Torschussvorbereitungen pro Partie (1,82 zu 0,83).

Dass Wirtz sein Passspiel vertikaler und damit risikoreicher auslegt, hat auch zur Folge, dass seine Passquote deutlich niedriger ist als die von Havertz, der gerade aufgrund seiner Körpergröße häufig als Ziel- oder Ablagespieler fungierte. Ein Stück weit ist das auch der Positionierung auf dem Platz geschuldet. Während Wirtz die vergangene Saison größtenteils als Achter in Peter Bosz' 4-3-3 verbrachte, spielte Havertz unter dem Niederländer gelegentlich in der Sturmspitze oder als Rechtsaußen.

Unterschiedliche Interpretationen

Zu Hause sind beide Spieler im offensiven Mittelfeld, doch die Daten zeigen die unterschiedlichen Interpretationen der Hochveranlagten: Wirtz ist der Spielmacher, Havertz die Anspielstation. Wirtz der Zehner, Havertz der Neuneinhalber.

So gab der heutige Chelsea-Akteur in beiden Vergleichsjahren deutlich mehr Schüsse ab als Wirtz, kam daher auch auf höhere xGoals-Werte - und natürlich mehr Tore. Aber: Wirtz ist im Abschluss der effektivere der beiden Spieler, benötigt weniger Schüsse pro Tor. In Sachen Torgefahr hat der 18-Jährige in dieser Saison - auch durch seine offensivere Position als Zehner im 4-2-3-1 unter Gerardo Seoane - einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, hat pro Spiel 2,97 Ballberührungen in der gegnerischen Box - 2020/21 waren es noch 2,3.

Die Torabschlusswerte von Wirtz und Havertz zeigen: Havertz strahlt mehr Torgefahr aus, ist aber nicht so effektiv wie Wirtz. kicker

Auch in fast allen anderen Kategorien hat sich Wirtz im Vergleich von der vergangenen zur aktuellen Saison gesteigert. Einen kleinen Rückschritt hat er allerdings im Spiel gegen den Ball zu verzeichnen. Kam er 2020/21 noch auf 1,96 abgefangene Pässe pro Spiel, liegt er 2021/22 bislang bei 1,87. Während diese geringe Diskrepanz noch durch den Systemwechsel und die etwas offensivere Rolle unter Seoane zurückzuführen ist, verliert Wirtz den Vergleich mit Havertz deutlich. Der spätere Champions-League-Sieger kam 2017/18 auf 3,16 abgefangene Bälle, 2018/19 noch auf 2,72.

Der Trend ist sowohl bei Wirtz als auch bei Havertz jedoch der gleiche: Offensiv nahmen beide von Jahr zu Jahr einen größeren Stellenwert im Leverkusener Spiel ein, erhielten mehr und mehr Freiheiten und waren - im Fall von Wirtz auch positionsbedingt - dadurch defensiv seltener gebunden.

Und jetzt? In seinem dritten kompletten Jahr kämpfte Havertz in Leverkusen zwischenzeitlich mit einer kleinen Leistungsdelle, einige relevante Daten wie xGoals oder die Quote erfolgreicher Dribblings gingen zurück. Ob Wirtz das gleiche Schicksal ereilt? Nicht ganz auszuschließen, doch einige Faktoren sprechen dagegen.

Denn nicht zu vergessen bei den Saison-Vergleichen: Wirtz war in all seinen kompletten Saisons fast ein Jahr jünger als Havertz, ist vor allem spielerisch schon deutlich weiter und nimmt eine zentralere Rolle ein als Havertz in seinem Alter. Wenn sich seine Entwicklung im gleichen Tempo fortsetzt wie bei einem Teenager üblich, dann dürfte es wohl bald keine Frage mehr sein, ob Wirtz wirklich "der bessere Havertz" ist.