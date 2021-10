Dassendorfs weiße Weste hält trotz einiger Wackler - Concordia ist wieder in der Spur

Die TuS Dassendorf hat vor den Augen einiger Dynamo-Dresden-Fans den siebten Sieg im siebten Spiel gefeiert. Gegen Barmbek-Uhlenhorst war jedoch nicht alles Gold, was glänzte. Bei Hamm United gelang Concordia Hamburg nach jüngst zwei Niederlagen wieder ein Sieg, generell scheint sich die Liga zu einer Zweiklassengesellschaft zu entwickeln.

Mehr und mehr trennt sich in der Tabelle die Spreu vom Weizen. Zwischen Platz fünf und sechs - die entscheidende Schnittstelle zwischen Auf- und Abstiegsrunde - klafft nun schon eine Lücke von sechs Punkten.

Auf Platz eins zieht weiter die TuS Dassendorf ihre Kreise. Unterstützt von einigen Fans von Dynamo Dresden, deren Zweitligateam am Sonntag beim FC St. Pauli antrat, lieferte der Spitzenreiter am Samstag gegen den HSV Barmbek-Uhlenhorst zunächst eine souveräne Vorstellung ab. In der 3. Minute scheiterte Toptorjäger Harnik erst an BU-Torwart Leskien, doch im zweiten Versuch brachte Bergmann den Ball im Netz unter. 19 Minuten später durfte dann auch Harnik jubeln, den Maggio gut in Szene setzte. Das 3:0 erzielte Möller per Kopf (35.). Danach nahmen die Gäste allen Mut in ihre Hand und bekamen auf einmal Oberwasser. Nije verkürzte in der 39. Minute, bei weiteren Chancen war Dassendorfs Torhüter Gruhne in bestechender Form. In dieser Phase hätte die Partie womöglich sogar kippen können. Aber die TuS hielt stand. Beim 4:1 in der Nachspielzeit lieferte Gruhne mit einem weiten Abschlag sogar die Vorlage, Maggio vollstreckte.

Der TSV Sasel hatte beim Meiendorfer SV leichtes Spiel, dabei hatten die Gastgeber mit Hakan Yavuz ihren neuen Trainer erstmals auf der Bank. Half auch nichts, schon zur Pause führte der TSV durch Toksöz (23.) und Celikten (31.) mit 2:0. Im zweiten Durchgang zeigten sich die klar überlegenen Saseler noch ein Stück effektiver, erneut Toksöz (58.), Nick Gerken (73.), Lucht (82.) und Grünberg (84.) bauten den "Sixpack". Erkenntnis für Yavuz: Da wartet noch eine Menge Arbeit, denn der MSV schien in manchen Phasen fast schon wehrlos.

Auswärts beim Hamm United FC konnte Concordia Hamburg seine Leistungsdelle von zwei Niederlagen am Stück wieder ausbügeln. Von Beginn an legte "Cordi" den Vorwärtsgang ein und ging durch einen von Saglam verwandelten Foulelfmeter nach einer Viertelstunde in Führung. Kurz darauf klärte Hamm-Torwart Jendrzej einen Eckball nur halbherzig, Boock staubte zum 2:0 ab. Mit dieser Führung im Rücken schaltete Concordia in den Kontroll-Modus, schaffte es bei aller kräfteschonenden Ökonomie aber, vor der Pause das 3:0 durch Sulejmani draufzusetzen. Eine Lindener-Flanke bugsierte der Angreifer am langen Pfosten in die Maschen. Boock gelang kurz vor Anbruch der Schlussviertelstunde noch sein zweiter Treffer, als Hamm im Spielaufbau einen fatalen Fehlpass spielte. Mit dem 4:0 nistet sich die Elf von Frank Pieper von Valtier relativ komfortabel in den Top fünf ein.

Auch die beiden anderen Vertreter dieser Top fünf fuhren Siege ein. Der SV Curslack-Neuengamme schickte den Bramfelder SV mit einem 4:1 heim, der USC Paloma schlug den VfL Lohbrügge mit 2:0.