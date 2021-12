Dassendorf-Trio trifft siebenfach - "Cordi" macht großen Schritt

Tabellenführer TuS Dassendorf hat zum Jahresabschluss kein Erbarmen mit dem Meiendorfer SV. Im Rennen um die Aufstiegsrunde holten Concordia und Curslack-Neuengamme möglicherweise vorentscheidende Zähler.

Maggio (3), Möller (2) und - na klar - Harnik (2): Das Trio von Tabellenführer TuS Dassendorf schenkte dem Vorletzten Meiendorfer SV beim 7:0 alle Treffer ein. Es war ein entsprechend einseitiges Duell an diesem letzten Spieltag des Jahres 2021, das der Liga-Dominator mit 3:0 schon zur Halbzeit deutlich gestaltete. Rang eins in der Vorrunde ist den Dassendorfern damit nicht mehr zu nehmen - und auch sonst wird es so langsam konkret in Sachen Entscheidungen. Das lag vor allem an einem Resultat: Weil Concordia Hamburg mit 4:1 beim personell geschwächten HSV Barmbek-Uhlenhorst gewann, klafft zwischen den beiden neuralgischen Tabellenrängen fünf und sechs aktuell eine Neun-Punkte-Lücke. Sulejmani sorgte dabei schon früh nach einem Konter für die "Cordi"-Führung, Claus legte noch kurz vor der Pause das 2:0 für sein Team ins Netz. BU meldete sich zwar kurz nach Wiederanpfiff durch einen Grage-Treffer zurück, mit dem 3:1 durch Claus, der eine Sulejmani-Flanke verwertete, war dann aber der Deckel drauf. Der überragende Sulejmani war es dann auch, der aus 16 Metern den 4:1-Endstand markierte.

"Cordi" bleibt damit auf Platz vier, Rang fünf hat der SV Curslack-Neuengamme inne, der sich ebenso mit 4:1 gegen den VfL Lohbrügge durchsetzte. Mit zwei Toren in der Anfangsphase machte Curslack dabei früh klar, wer aus diesem Spiel mit drei Zählern gehen würde: Schubring mit einem flach getretenen direkten Freistoß und Mohr per Kopf nach einer Ecke stellten auf 2:0, nach Wiederanpfiff sorgte Doege - ebenfalls per Kopf nach einer Ecke - für die 3:0-Vorentscheidung. Schubrings zweiter Streich aus rund fünf Metern bedeutete das 4:0. Wenig später markierte Behn per Schlenzer ins lange Eck zumindest den Ehrentreffer für den VfL. Aber auch mit diesem Sieg sind die Würfel in Sachen Aufstiegsrunde nicht final gefallen, denn natürlich gibt es da noch Hamm United, dessen Partie gegen Schlusslicht Bramfelder SV wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt wurde. Hamm hat bislang erst elf Spiele absolviert, kann in den ausstehenden sieben Partien also noch einige Zähler sammeln.

Das umkämpfte Spitzenspiel Dritter (Paloma Hamburg) vs. Zweiter (TSV Sasel) endete derweil mit einem Unentschieden. Zwei Mal kam Sasel dabei nach einem Rückstand zurück, ging dann sogar in Führung. Das schönste Tor des Tages - Blunck jagte den Ball vom Strafraum ins Dreieck - sorgte dann aber für die nicht unverdiente 3:3-Punkteteilung.