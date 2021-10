Dassendorf müht sich zum Sieg - Wildes Duell zwischen "Cordi" und Curslack

Achtes Spiel, achter Dreier: Gegen den TSV Sasel war das allerdings ein hartes Stück Arbeit für die TuS Dassendorf. Die schärfsten Verfolger aber kamen nicht über Unentschieden hinaus.

Nein, es war nicht der beste Auftritt der TuS Dassendorf in dieser Saison, der 2:1-Erfolg gegen den ersten Verfolger TSV Sasel war ein hartes Stück Arbeit für die Jungs um Ex-Profi Martin Harnik. Der Goalgetter vom Dienst wurde von der TSV-Abwehr weitgehend abgemeldet, ging an diesem 8. Spieltag selbst entsprechend leer aus, zum Mann des Tages avancierte zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit vielmehr Sven Möller, der nach einem Harnik-Querpass auf 2:1 stellte. Zuvor hatte in einer weitgehend ausgeglichenen Partie Maggio seine Farben mit einem Traumtor in Front geschossen: Kurz vor der Pause jagte er einen Distanzschuss in den Winkel. Dassendorf war nach der Pause zwar die bessere Elf, Sasels Gerken allerdings kopierte Mitte der zweiten Hälfte Maggios Führungstreffer zum etwas überraschenden 1:1. Den letztlich verdienten Dreier - und damit auch die weiterhin blütenreine Tabellenführung - musste der Primus mit Blessuren von Zhi-Gin Lam und Kerim Carolus bezahlen.

Sven Möller (mit Ball) bejubelt das späte Siegtor für Dassendorf. imago images/Hanno Bode

Nur zu einem Remis gegen den Vorletzten Bramfelder SV kam der USC Paloma. Zwar hatte der USC zunächst mehr Spielanteile, das klare Chancenplus aber verbuchte in Durchgang eins der BSV, der kurz vor der Pause auch verdient in Führung ging: Marklin traf nach einer Hereingabe frei am zweiten Pfosten zum 1:0. In einer zunehmend hektisch werdenden zweiten Hälfte verpasste das Kellerkind allerdings eine deutlichere Führung, so kam der USC, der nun auch besser ins Spiel gefunden hatte, nach einem Eckball durch Niemanns Kopfball zum 1:1-Endstand.

Und mit Concordia Hamburg kam am Sonntag ein weiterer Verfolger nicht über ein Remis hinaus: Gegen den SV Curslack-Neuengamme stand am Ende ein 2:2 auf der Anzeigentafel - aber es war ein 2:2 der spektakuläreren Sorte: Mitte der zweiten Hälfte sah es noch danach aus, als könne Curslack alle drei Zähler entführen. 2:0 führten die Gäste da hochverdient, Nebija hatte in Durchgang eins eine Kopfballvorlage verwertet, Giese nach der Pause einen Abstauber über die Linie gedrückt. Unterm Strich aber betrieb der SV ordentlich Chancenwucher, deshalb kam Concordia in einer wilden Schlussphase doch noch zum Punktgewinn: Claus nahm zunächst per Volley ein Geschenk der Gästedefensive an - 1:2 -, Saglam besorgte nur vier Minuten später per Flachschuss den eigentlich unverdienten Ausgleich. Und in der Nachspielzeit war "Cordi" dann gar so dicht wie nur möglich an drei Zählern, doch Claus vergab einen schwach geschossenen Handelfmeter.

Barmbek-Uhlenhorst überzeugt

Derweil feierte der HSV Barmbek-Uhlenhorst einen klaren 4:0-Erfolg gegen einen enttäuschenden Hamm United FC. Dabei hatte Hamm in Durchgang eins noch für ein Duell auf Augenhöhe gesorgt, geriet dennoch kurz vor der Pause in Rückstand. In der zweiten Hälfte spielte BU dann teilweise wie im Rausch, schraubte das Ergebnis in die Höhe: Jonas Wesemann trat dabei als doppelter Torschütze in Erscheinung.

Im Kellerduell hatte außerdem der VfL Lohbrügge gegen den Meiendorfer SV das bessere Ende für sich und distanziert das Schlusslicht auf drei Zähler: Für das Tor des Tages sorgte Schauer schon nach elf Minuten.